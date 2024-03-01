馬斯克提告ChatGPT之父！控OpenAI與阿特曼違背「造福人類」使命
美國富豪馬斯克（Elon Musk）是新創科技公司OpenAI的聯合創辦人之一，OpenAI開發出聊天機器人ChatGPT，引領AI人工智慧熱潮，執行長阿特曼（Sam Altman）被譽為「ChatGPT之父」。然而，外媒報導馬斯克昨（29）日提告OpenAI與阿特曼，稱他們違背了公司創業時承諾造福人類的初衷。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，馬斯克提交的訴訟書中提到，當初阿特曼與另位公司創始人布羅克曼（Greg Brockman）與馬斯克接洽時，稱目標是打造一間開源（open source），為人類福祉開發AI的非營利企業，但現在的OpenAI已經完全違背了初衷，只顧著賺錢盈利，對於最新AI模型GPT-4 的設計「完全保密」。
目前OpenAI、微軟、馬斯克均未對相關報導置評。
馬斯克不僅是OpenAI的聯合創辦人之一，也曾是OpenAI的董事會成員，不過已於2018年退出。而在離開OpenAI後，馬斯克便曾多次批評OpenAI，認為AI發展可能會危及公共安全，需要更多、更透明的監管，顯示出與阿特曼的理念分歧。
根據《華盛頓郵報》披露，OpenAI正準備在本月份任命幾名新的董事會成員，似乎也因此引發各方角力，阿特曼去年11月遭董事會無預警解雇之後又復職的爭議再受到關注。馬斯克也批評，阿特曼的復職是以部份董事會成員辭職為條件，那些都是對於AI技術較有深刻理解的專家，如今的董事會則純粹以利潤為導向。