不聽話就去當兵！鎖定未服役醫師 韓國兵務廳：辭呈受理後即入伍
韓國實習、住院醫生集體罷工仍在持續，韓國政府對罷工醫生設下的返工最後期限，已在2月29日到期，但仍沒有明顯的醫師回歸跡象。韓國警方1日甚至大動作搜查韓國醫師協會，針對5位前任和現任幹部進行強制調查，再度引發醫協強烈不滿，揚言會持續抗爭，而韓國兵務廳則表示，一旦醫院批准辭呈，尚未服兵役的住院醫生，必須於隔年3月「強制入伍」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合韓媒報導，雖然韓國政府先前已警告，要針對拒絕復工的醫生，採取行政處分及相關司法措施，嚴重的話可能被吊銷醫生執照一段時間，但強硬態度並未促成醫師大量返崗。韓國保健福祉部統計，已有超過1萬名實習住院醫生提交辭呈，當中9076人已經離開崗位。
韓國兵務廳禹姓副發言人表示，尚未服兵役的實習與住院醫生，是以「醫務士官候補生」的身分在醫院實習，過程中一旦正常退職，將會成為下個年度徵兵入伍的對象，必須於明年3月入伍當兵。
不過，由於韓國政府日前下令，禁止醫院受理醫師們提出的辭呈，因此無故缺勤（非退職狀態）不能算是中斷修習，不會被歸類為入伍對象，但鑑於實習課程必須在33歲前完成，否則將失去身份，屆時仍無法逃避入伍問題。