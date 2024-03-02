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佳娜「超正親妹妹」23歲沒談過戀愛　姊姊喊話台男：帶她認識寶島

▲佳娜23歲妹妹（左）沒交過男朋友，姊姊公開向台灣男性喊話，幫忙徵友。（圖／翻攝自戴佳娜臉書）
▲佳娜23歲妹妹（左）沒交過男朋友，姊姊公開向台灣男性喊話，幫忙徵友。（圖／翻攝自戴佳娜臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

烏克蘭籍佳娜去年6月接受大馬男神祖雄求婚，隔月宣布懷孕，今年初平安產下女兒「內內」，享受升格人母的喜悅。佳娜昨（1）日在粉專分享和親妹妹歐莉雅的合照，透露來台看外甥女的妹妹克服恐懼，決定留在台灣師範大學讀書，自己最擔心23歲的妹妹母胎單身至今，因此幫她公開徵友，「希望台灣的各位帥哥，可以帶她認識一下這個美麗的寶島！」

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▲佳娜來台發展多年，逐漸嶄露頭腳。（圖／林佳娜臉書）
▲▼佳娜來台發展多年，逐漸嶄露頭角。（圖／翻攝自戴佳娜臉書）
▲▼佳娜來台發展多年，逐漸嶄露頭角。（圖／翻攝自戴佳娜臉書）
佳娜發文表示，妹妹歐莉雅來過台灣兩次，曾經問對方要不要跟她一樣留在台灣唸書、發展，歐莉雅都以中文字就像很多圖片，完全沒辦法理解，害怕學不會中文、不能適應台灣食物、不會用筷子、交不到台灣朋友等理由拒絕，「這一次，妹妹終於不怕了！她辦了自己的手機號碼，辦了自己的學生證，要住在台灣學中文！」目標跟姊姊一樣定居台灣。

▲佳娜妹妹歐莉雅（左）將長住台灣學中文。（圖／翻攝自佳娜IG）
▲▼佳娜妹妹歐莉雅（上圖左）將長住台灣學中文。（圖／翻攝自佳娜IG）
▲▼佳娜妹妹歐莉雅（左）將長住台灣學中文。（圖／翻攝自佳娜IG）
不過佳娜道出最憂心的一點，「身為姊姊的我，最擔心的是她已經23歲，但還完全沒有交過男朋友...希望台灣的各位帥哥，可以來加一下她，帶她認識一下這個美麗的寶島！身為姊姊的我，就只能幫各位到這裡了，你們加油！」並附上歐莉雅的IG帳號。

貼文一出，大批網友驚豔歐莉雅的美貌，激動留言：「沒交過男朋友！怎麼可能！她那麼美」、「我要當妹妹的朋友」、「已追蹤，期待她的中文發文」、「我也在師大上課耶」、「報名當妹夫」、「交了男朋友，中文就會變好」、「我看很快就會有對象了」、「姊姊最後一句話說只能幫到這裡真的太幽默了，果然還是很有老司機的風格！」

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