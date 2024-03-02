ChatGPT踢鐵板！加國律師用到「不存在案例」　專家警告系統風險

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後來，陳姓富商要求准許他帶著孩子前往中國旅行，認為前妻缺乏拒絕的法律依據，而幫他寫訴狀的女律師在去年12月提交的訴狀中，提到2個相關案例，是她用ChatGPT搜尋全球同類案件時，得到的結果，希望藉此支持富商的主張。然而，當前妻的律師上網尋找訴狀裡提到的2個案例時，卻怎麼都找不到，最後證實那2個所謂的案例，根本就是ChatGPT捏造出來的，現實並不存在。
卑詩省最高法院的法官表示，雖然相信該律師不是故意欺騙法庭，但仍命她須支付對方律師因事件衍生的費用，直言：「本案已經表明，生成式AI仍然無法替代律師所需的專業知識，選擇和使用任何技術工具（包括AI）的能力至關重要。」
分析指出，人工智慧固然可以成為有力的幫手，只需幾秒鐘，就可以完成通常需要幾個小時甚至幾天才能完成的工作，但部分專家認為，司法系統的誠信正受到威脅。加拿大新蘇格蘭省律師協會的法律顧問索米爾（Jonathan Saumier）就表示，現在有不少律師會在工作時以AI輔助，包含管理工作行程表、起草合約、進行法律研究等，不是不能用，但務必檢查工作內容，如果法律界錯將不準確的資訊，引用成先例、參考文獻等等，恐怕會使整個系統的完整性處於危險中。
加拿大曼尼托巴大學（University of Manitoba）的法律系助理教授西拉吉（Katie Szilagyi）也認為，如果人性是司法系統的核心價值，那就不宜將太多決策權「外包」給非人類的實體，這對於作為社會組織力量的法治來說，可能會出現問題。