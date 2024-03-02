籃球／太巧！魔獸轉戰波多黎各聯盟、正是「表弟」Cousins前東家
曾來台加盟T1台啤雲豹的「魔獸」Dwight Howard，根據波多黎各媒體《El Nuevo Dia》在今（2）日指出，Dwight Howard將在2024年轉戰波多黎各聯賽，將加盟也曾來台效力T1台啤雲豹「表弟」DeMarcus Cousins的前東家瓜伊納博大都會隊（Guaynabo Mets）。
記者張志宇／綜合報導
《El Nuevo Dia》指出，8屆NBA明星賽球員Dwight Howard簽約後，將在當地時間週五與球隊會合，將頂替「表弟」DeMarcus Cousins所留下的主戰中鋒位置，球團也在Howard抵達後，在社群媒體公布相關照片與影片。
Dwight Howard預計將在4月3日迎戰馬納蒂熊隊的比賽中迎來首秀，Dwight Howard生涯在NBA出戰1242場，場均上場31.8分鐘，能貢獻15.7分、11.8籃板、1.8火鍋與1.3次助攻，生涯曾在19-20賽季隨著洛杉磯湖人（NBA）奪冠。
值得一提，「表弟」DeMarcus Cousins再離開瓜伊納博大都會隊後，就短暫轉戰台灣加盟T1職籃台啤雲豹，反觀「魔獸」Dwight Howard則是上季在離開T1雲豹後，先後輾轉到菲律賓打球，在轉戰波多黎各，如今正好為「表弟」的老東家效力。
此外，2023賽季「表弟」DeMarcus Cousins幫助瓜伊納博大都會打進4強，但在4強戰不敵當年冠軍的卡羅萊納巨人隊。
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