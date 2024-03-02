美連環殺手行刑失敗！狂戳8針「找不到血管」 獄方無奈暫停處決
美國愛達荷州1名已經在獄中蹲了半世紀的連環殺手克里奇（Thomas Eugene Creech），原定上月28日就要被處決，但醫療人員先後在他的手腳扎了8針，都找不到合適的血管注射毒針，最後典獄長只能無奈宣布暫緩行刑。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《美聯社》、《abc News》等美媒報導，已經73歲的克里奇，多年前在3個州犯下至少5起謀殺案，其中3起發生在愛達荷州，被懷疑至少與26人的死亡有關，至今都不清楚他在1974年被逮前，究竟殺了多少人。克里奇最後一次確定的謀殺罪行發生在1981年，當時他已經在愛達荷州一所監獄服刑，用一隻裝滿電池的襪子，將23歲、身有殘疾的獄友詹森（David Dale Jensen）打死，因此被從無期徒刑改為死刑。
報導指出，克里奇於28日上午10點被推入注射處決行刑室，醫療團隊的3名成員，在克里奇的手臂、腿、手掌和腳掌上扎了8針，也找不到合適的血管注射，最終典獄長在上午10點58分宣布暫緩處決克里奇。
愛達荷州懲教署署長特瓦爾特（Josh Tewalt）強調，這是一支由專業醫療人員組成的團隊，不應將行刑失敗的錯歸咎在他們身上。
克里奇的律師隨即向法院提交一項要求暫停處決克里奇的新動議，聲稱這次處決「一團糟」，懲教部門缺乏執行「一次性」人道處決的能力。
愛達荷州懲教部門並宣稱，克里奇的死刑執行令即將到期，雖然還有其他醫療手段能處決，但考量到憲法第8修正案有關施加酷刑的禁令，因此在死刑執行令到期前，應該是不會再次嘗試處決克里奇，之後若想行刑，就須獲取新的死刑執行令。