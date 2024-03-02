「禪師」Phil Jackson「40-20法則」定律！冠軍可能在這4隊中產生
「禪師」Phil Jackson曾經給出一個定律，那就是在吞下20敗之前先、拿下40勝的球隊，將有望挑戰總冠軍。根據此條件，本季NBA在聯盟前60場比賽中，率先拿下40勝、且未吞下超過20敗的球隊共有4支球隊，包括東區的波士頓塞爾提克、西區的明尼蘇達灰狼、奧克拉荷馬雷霆與丹佛金塊，《ESPN》近日則選文表示，「根據禪師Phil Jackson的定律，今年的冠軍有可能將在這4隊之中產生。」
記者張志宇／綜合報導
Phil Jackson曾在2008年時分享，如何在例行賽判定一支球隊是否為「菁英球隊」，他給出的定律為：「該支隊伍必須在輸掉20場比賽前，率先拿下40勝，隨後此理論變成聯盟奪冠球隊的『40-20法則（又稱40-20 RULE）』。」
禪師的理論可說有數據佐證，在過去30年的奪冠球隊中，其中27支冠軍隊伍符合此理論，僅有3支例外，分別為2004年的底特率活塞、2006年的邁阿密熱火與2021年的密爾瓦基公鹿。
隨著金塊在日前擊敗沙加緬度國王拿下本季第40勝，成為本季最後一支符合「40-20法則」的球隊，今年總冠軍有可能會在塞爾提克、灰狼、雷霆、金塊之間產生。
Phil Jackson在聯盟中的地位與聖安東尼奧馬刺主帥Gregg Popovich同樣崇高，他在球員時期拿下2座冠軍，當教練時更在1991年到1993年和1996年到1998年，與Micheal Jordan一同完成2次3連霸，隨後又在2000年到2002年幫助洛杉磯湖人「OK組合」打下3連霸，並在2009年回鍋湖人，幫助Kobe Bryant拿下2連霸，生涯教練時期共斬獲11座冠軍。
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