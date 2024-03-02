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《慶餘年2》來了！張若昀、李沁回歸　「飯碗CP」大婚後迎來考驗

▲《慶餘年2》即將上線，原班人馬張若昀、李沁回歸，「飯碗CP」婚後迎來考驗。（圖／Disney+提供）
▲《慶餘年2》即將上線，原班人馬張若昀、李沁回歸，「飯碗CP」婚後迎來考驗。（圖／Disney+提供）

記者楊穎軒／綜合報導

大陸古裝傳奇劇《慶餘年》由張若昀、李沁主演，2019年上線即引爆追劇熱潮，總播放量在作品完結後突破160億大關，成為繼《琅琊榜》後最具代表性的權謀陸劇之一，時隔4年，製作團隊終於宣布《慶餘年2》將榮耀回歸，並在騰訊創下近1200萬預約觀看人數，全新第二季不僅主角群回歸，「飯碗CP」也將於大婚後迎來考驗。

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▲《慶餘年2》主視覺海報。（圖／Disney+提供）
▲《慶餘年2》主視覺海報。（圖／Disney+提供）
第一季以衝擊性結局帶給觀眾懸念後，《慶餘年2》承接上季故事，范閒（張若昀 飾）將會面臨史無前例的壓力、更為複雜的局面以及更加棘手的難題，他將如何對抗二皇子（劉端端 飾）以及長公主（李小冉 飾）等人的威逼與生死考驗，並實踐母親葉輕眉的理想，將成為第二季的看點之一。

而等著嗑「飯碗CP」的觀眾也將如願迎來范閒和林婉兒（李沁 飾）的大婚之日，但兩人的甜蜜愛情卻在成婚後迎來前所未有的考驗。《慶餘年2》即將為觀眾帶來更多精彩絕倫的角色，以及角色間時而燒腦緊張、時而溫馨幽默的全新故事，也讓作品未播就先締造超高討論及關注度。

《慶餘年2》殺青時，男主角張若昀感性分享：「時隔幾年，我們又一起，做了一場好夢。此去一別，期望不日再見，但願這夢慢些醒。」女主角李沁向粉絲喊話：「餘年有幸重逢，靜待相見之時。」劇中比男性角色出手更狠戾的長公主李小冉也發文寫下：「瘋女人，殺青快樂！」

《慶餘年2》改編自堪稱「中國網路文學神殿」、大神作家貓膩創作的同名暢銷小說，由《慶餘年》第一季編劇王倦、導演孫皓回歸打造，並攜手《甄嬛傳》造型指導陳同勛、《與鳳行》美術指導趙寧、《玫瑰之戰》攝影指導林澤君共同製作新一季故事，卡司除了有「范閒」張若昀、雞腿姑娘「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、「海棠朵朵」辛芷蕾等原班人馬強勢集结，還有更多實力派新角色驚喜加盟。

台灣觀眾將在2024年迎來《慶餘年2》於Disney+ 同步獨家播出。

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