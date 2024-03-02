《慶餘年2》來了！張若昀、李沁回歸　「飯碗CP」大婚後迎來考驗

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而等著嗑「飯碗CP」的觀眾也將如願迎來范閒和林婉兒（李沁 飾）的大婚之日，但兩人的甜蜜愛情卻在成婚後迎來前所未有的考驗。《慶餘年2》即將為觀眾帶來更多精彩絕倫的角色，以及角色間時而燒腦緊張、時而溫馨幽默的全新故事，也讓作品未播就先締造超高討論及關注度。
《慶餘年2》殺青時，男主角張若昀感性分享：「時隔幾年，我們又一起，做了一場好夢。此去一別，期望不日再見，但願這夢慢些醒。」女主角李沁向粉絲喊話：「餘年有幸重逢，靜待相見之時。」劇中比男性角色出手更狠戾的長公主李小冉也發文寫下：「瘋女人，殺青快樂！」
《慶餘年2》改編自堪稱「中國網路文學神殿」、大神作家貓膩創作的同名暢銷小說，由《慶餘年》第一季編劇王倦、導演孫皓回歸打造，並攜手《甄嬛傳》造型指導陳同勛、《與鳳行》美術指導趙寧、《玫瑰之戰》攝影指導林澤君共同製作新一季故事，卡司除了有「范閒」張若昀、雞腿姑娘「林婉兒」李沁、「慶帝」陳道明、「海棠朵朵」辛芷蕾等原班人馬強勢集结，還有更多實力派新角色驚喜加盟。
台灣觀眾將在2024年迎來《慶餘年2》於Disney+ 同步獨家播出。
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