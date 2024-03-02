黃仁勳談通用人工智慧AGI！研判「類人類」有望5年內出現
人工智慧（AI）熱潮席捲全球，知名科技巨擘紛紛競相投資、搶攻市場大餅。AI教父、晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日受訪時指出，在某些定義下，通用人工智慧（Artificial general intelligence，AGI）有可能在短短5年內出現。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，黃仁勳在美國史丹佛大學（Stanford University）的1場經濟論壇中，被問到創建像人類一樣思考的電腦，大概需要多久時間。黃仁勳回應，這個問題的答案，很大程度要取決於如何「定義」這個目標，若這項定義是通過人類測試，那AGI有機會在幾年內到來。
不過，黃仁勳也補充道，就目前而言，業界要研發出AGI還需要一點時間，主要是科學家對於如何描述人類思維及運作等等，還存在很大的分歧。至於目前的AI潮，黃仁勳分析，5年內應該有機會通過任何測試，包含律師資格考，以及目前仍處於瓶頸的專業醫學測試驗。
最後，被問到還需要增加多少晶片工廠，才足以支援AI產業擴張時，黃仁勳則認為，雖然目前看來確實需要更多的晶片，但隨著時間推移，晶片也會進步，有助於減少所需晶片的數量：「我們需要更多的晶圓廠，但同時我們也在積極改進AI的演算法和處理效果。」