凱特王妃手術後零曝光！威廉臨時缺席活動謠言四起　英國王室澄清

黃仁勳談通用人工智慧AGI！研判「類人類」有望5年內出現

▲輝達執行長黃仁勳認為，通用人工智慧（Artificial general intelligence，AGI）有可能在短短5年內出現。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達執行長黃仁勳認為，通用人工智慧（Artificial general intelligence，AGI）有可能在短短5年內出現。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，知名科技巨擘紛紛競相投資、搶攻市場大餅。AI教父、晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日受訪時指出，在某些定義下，通用人工智慧（Artificial general intelligence，AGI）有可能在短短5年內出現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，黃仁勳在美國史丹佛大學（Stanford University）的1場經濟論壇中，被問到創建像人類一樣思考的電腦，大概需要多久時間。黃仁勳回應，這個問題的答案，很大程度要取決於如何「定義」這個目標，若這項定義是通過人類測試，那AGI有機會在幾年內到來。

不過，黃仁勳也補充道，就目前而言，業界要研發出AGI還需要一點時間，主要是科學家對於如何描述人類思維及運作等等，還存在很大的分歧。至於目前的AI潮，黃仁勳分析，5年內應該有機會通過任何測試，包含律師資格考，以及目前仍處於瓶頸的專業醫學測試驗。

最後，被問到還需要增加多少晶片工廠，才足以支援AI產業擴張時，黃仁勳則認為，雖然目前看來確實需要更多的晶片，但隨著時間推移，晶片也會進步，有助於減少所需晶片的數量：「我們需要更多的晶圓廠，但同時我們也在積極改進AI的演算法和處理效果。」

輝達市值暴衝！美財經名人讚黃仁勳帶動產業革命：比馬斯克有遠見

美股那指、標指齊創高！輝達股價漲4%　市值升破2兆美元

輝達認華為頭號對手！中外交部自信喊話：小院高牆擋不住中國創新

年薪逾7百萬！輝達成「矽谷夢想企業」　美媒：宛如2014年的臉書

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞