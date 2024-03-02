MLB／洋基50億左投竟遭小聯盟打者狂敲4轟 Rodon：配球不夠靈活
紐約洋基在春訓熱身賽兵分多路，陣中明星左投Carlos Rodon留在春訓基地，並在模擬賽登板對決小聯盟打者，雖然Rodon僅投3局就遭敲4轟，但他自己似乎並不擔心個人狀況，直言是配球不夠靈活所致。在受訪時Rodon表示：「我在配球上還需要靈活一點，至少這4發全壘打是被自家人打的，可以讓他們有信心一點。」
記者張志宇／綜合報導
根據紐約媒體透露，Carlos Rodon被敲出的4發全壘打，分別是被Josh Breaux、Agustin Ramirez、Jose Rojas與Ben Rice所擊出，其中有3人都是鎖定速球，只有1人是鎖定滑球開轟，對此Carlos Rodon表示，「有一些速球被他們逮到，配球要更靈活一點。」
現年已滿31歲的Carlos Rodon可說是洋基在2022年最失敗的投資，當年以6年1.62億美元（約新台幣50億）加盟洋基，但在2023賽季飽受傷病所苦，整季出賽14場只交出3勝8敗、防禦率6.85的成績。
對於本場比賽遭敲出4轟，Carlos Rodon則在接受《美聯社》受訪時透露，「自己並不想被敲全壘打，但很高興是被同隊球員所擊出，可以讓他們增加信心，但我今有丟了一些像Gerrit Cole學的切球感覺還不錯。」
Carlos Rodon對自己的調整感到滿意，能維持投球動作，速球也多能投到94到95英里（約151到153公里），在對左打時配球也不錯，包括2次三振潛力新秀Spencer Jones。