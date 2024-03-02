鳳山大書城將熄燈、原因曝光！4/30前促銷6折起 再見了青春回憶
高雄的書城又有一家要結束營業，繼「政大書城」高雄夢時代店去（2023）年5月結束營業之後，在高雄經營長達43年的高雄鳳山大書城，也宣布將在今（2024）年4月30日結束營業，書店要關，許多高雄人都直呼可惜。關於收店原因，老闆公開表示，因為網路書店崛起影響生意，加上與妻子年事已高，才做此決定。
記者葉盛耀/綜合報導
位在鳳山客運總站地下樓的鳳山大書城，是有「舊客運站下魔法洞穴」之稱的老書店，承載許多高雄市民回憶，店裡文具商品多，藏書也多，是鳳山區最負盛名的書店，在Google評論有著4.4顆星高分，不少高雄市民從小到大習慣在這裡消費，課外讀物、考證照用書、參考書等，都會在此購買。
鳳山大書城昨在臉書發布公告：「感恩朋友們43年來的支持與愛護，感謝您們的指教與鼓勵。4/30我們將會劃下句點結束營業，感謝大家。」老闆另公開表示，因為網路書店崛起，他與妻子年事已高，孩子們也不打算承接，加上店租不堪負荷，所以決定將土地還給高雄客運使用。書店突然要關，網友們於臉書下方紛紛留言直呼「好可惜」，也有提到「小時候的回憶，謝謝你們的陪伴與存在」、「因為你豐富了我的青春歲月」、「謝謝你們，陪伴我成長」。
因應將熄燈，即日起到4月30日，鳳山大書城還推出全面大特價促銷活動，全館6折起。