基隆24歲警殉職靈堂設板橋 侯友宜不捨：將強化警察機關安全防護
基隆警察局八堵派出所24歲的警員蘇昱鴻，上月29日遭曾有吸毒歷史的簡姓男子駕駛貨車撞斃殉職，新北市長侯友宜今天到靈堂致哀，提及同為警察出身的他感到萬分悲慟，實在不捨這麼優秀的孩子就這麼離開了人世，之後會全力協助後續的喪葬事宜，也要不斷強化各警察機關的駐地安全防護。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜指出，滿腔熱血，毅然決然從警的蘇昱鴻，正懷抱志願起步之際，卻突然遭遇不幸，年輕的生命因而殞落，同為警察出身的他感到萬分悲慟，實在不捨這麼優秀的孩子就這麼離開了人世。
侯友宜說，蘇昱鴻住在蘆洲，家人為他將靈堂設在板橋，自己今天前往靈堂致哀，腳步與心情一樣，格外沈重，不捨蘇昱鴻的父母正值狀年就遭逢喪子之痛，自己緊緊握住他們的手，希望能給予他們更多的支持，也請警察局、社會局、蘆洲區公所和板殯，都務必全力協助後續的喪葬事宜，讓逝者早日安息。
侯友宜提及，蘇昱鴻的家人來自金門，蘇爸爸告訴他，蘇昱鴻有一位正在警專受訓的妹妹，將來也想跟哥哥一樣成為一名警察，聽者都為之動容，卻更忍不住鼻酸，新北市一直以來都將警察的執勤安全視為重中之重，也一定會和中央同步，不斷強化各警察機關的駐地安全防護。