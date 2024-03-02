蘇丹紅又10家中鏢！禍首保欣老闆遭羈押 曾走私5000公斤中國蒜頭
蘇丹紅毒辣椒粉風波持續延燒，新北市衛生局最新檢出的3批辣椒粉，已被販售給下游10家業者，後續仍在追查中。而涉嫌進口蘇丹紅毒辣椒粉的「保欣企業有限公司」，昨遭檢警在其桃園龜山倉庫，查獲超過3萬公斤毒辣椒粉，保欣企業負責人劉慶士今（2）凌晨也被依《食品安全法》聲押，稍早裁定羈押禁見。《NOWnews今日新聞》起底發現，劉慶士還曾涉走私近5000公斤中國蒜頭，被判緩起訴。
記者徐銘穗/綜合報導
新北市衛生局表示，保欣企業從去（2023）年3月20日起，從中國河南省某出口商進口紅辣椒粉，10月又從三禾藥業有限公司進口該廠製造的紅辣椒粉，至今共計進口了16批。其中有7批辣椒粉被檢測出含有蘇丹紅色素，只有2批檢測合格，最新檢出的3批辣椒粉已被販售給下游10家業者，截至今（2024）年2月29日，共計下架及封存辣椒粉及其產品2萬3759.7公斤。
而引發蘇丹紅毒辣椒粉風暴的「保欣企業有限公司」，公司登記在新北市樹林，資本額2000萬元，負責人為劉士慶，公司登記同址設有另家「珮鈞有限公司」，資本額1000萬元，同樣是食品什貨批發業。
經查，劉慶士與「珮鈞有限公司」曾涉嫌在2018年，自中國走私4975公斤蒜頭、蒜頭粉遭查獲，完稅後價格總額超過32.6萬元，違反懲治走私條例，經基隆地檢署做出緩起訴處分，近5000公斤的蒜頭、蒜頭粉遭沒收。