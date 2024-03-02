韓團Lovelyz解散3年！成員徐智秀工廠維生自信喊：失敗可以做別的
韓國Woollim娛樂第一組女子偶像團體Lovelyz，成立於2014年，由Baby Soul、劉智愛、徐智秀、李美珠、Kei、Jin、柳樹整、鄭叡仁8名成員組成，2021年約滿解散。今年30歲的徐智秀，過去在隊內擔任副唱、主舞，離開團體後改當演員卻沒有亮眼表現，近日有網友發現她在工廠打工維持生計，徐智秀也回應：「失敗了可以做別的事情。」
記者黃雅琪／綜合報導
前韓國女團Lovelyz成員徐智秀，近日被捕捉到在工廠打工的畫面，照片中她戴著口罩、綁馬尾，穿著咖啡色羽絨衣認真工作，與過往幕前表演形象相差甚遠，但她本人可是一點也不在意被議論：「我覺得藝人和其他的職業都一樣，不用擔心什麼、不用下定決心！」徐智秀說自己是經過深思熟慮後決定轉行的。
徐智秀相當有骨氣的回應大家：「失敗了可以做別的事情，比起停留什麼都不做的我，更喜歡在工廠工作、在快閃店賣衣服，挑戰很多事情的我，對什麼事都不輕視，下定決心了，雖然會很累很痛，但不管什麼事都一樣。」除了工廠打工、賣衣服，還有人透露她有在當遊戲主播，直播一次就賺500萬韓元（約新台幣11.9萬元），生計方面並沒有問題。
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