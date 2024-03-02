謝亞軒、林秉聖打亞洲盃「看到差距」！皆有意願再代表中華隊出戰

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身為球隊中為數不多的長人，譚傑龍只有打第一場對紐西蘭的比賽，第二場對菲律賓則是被捨棄，由林秉聖替代他的位置。而謝亞軒則是兩場都有打，與劉錚、王皓吉是本次陣容中少有的3名有參加亞運集訓球員。
林秉聖有自信和國外後衛對抗不落下風 看到台灣和世界的差距
在今天T1聯盟的比賽，林秉聖、謝亞軒和譚傑龍都有出賽，3人在國家隊賽事告一段落之後，隨即回歸球隊參與練球和比賽。林秉聖坦言這次比賽確實能感受到台灣和國際的差距，也認為每個人都需要提升自己的能力，改善不足的地方，這樣在團隊攻防整合上也會比較快一點。
儘管中華隊對上菲律賓輸得不好看，但林秉聖直言自己並不認為在身體條件上有輸給對方太多，「我不認為自己在對抗上有處於劣勢和下風，畢竟我過去也有在中國大陸打過球，不會害怕肢體碰撞。」
謝亞軒想再次代表中華隊 直言各國進步很大
謝亞軒談到自己兩次代表中華隊的感覺，他認為亞運集訓時間比較久，因此整體打出來的東西，會比較有默契一點；而這次亞洲盃確實「比較倉促」，不過大家還是很努力，在短時間付出了很多，訓練十分密集。雖然這次在亞洲盃資格賽第一階段發揮不夠理想，自己相當難過，但也是開拓了不少視野，重要的是正視差距，下功夫去提升。
「各國進步幅度都很大。」謝亞軒表示，這次亞運和亞洲盃遇到的國外後衛經驗很好、打起球來相當有自信，但他話鋒一轉也說：「我覺得我們台灣的後衛不見得比他們差，但這次我們和中鋒的配合上沒那麼好，其實在職籃各自的球隊，我們和洋將的配合都不錯，是覺得蠻可惜的，我覺得大家能力不只是這樣。既然結果如此，那就是認清不足，回來更努力去加強。」
談到亞洲盃第二階段賽事是否有意願再代表中華隊出征，林秉聖直言：「當然有意願再次代表中華隊，我就是隨時準備好自己。」而謝亞軒則是說，「很珍惜每一次打中華隊的機會，如果身體、各方面都OK，我個人當然是很有意願。」
而這次在對紐西蘭一戰發揮機會不多，對菲律賓一戰更是直接被捨棄的譚傑龍坦言，無法出國去客場比賽當然有些失望，「我U16和U18打國家隊都是盡量配合，那這次教練團有取捨，可能就代表我實力不夠好，希望未來有機會練到球隊不得不帶我。」