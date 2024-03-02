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謝亞軒、林秉聖打亞洲盃「看到差距」！皆有意願再代表中華隊出戰

▲謝亞軒、林秉聖、譚傑龍等人皆有意願再次代表中華男籃出戰亞洲盃資格賽第二階段賽事。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
▲謝亞軒、林秉聖、譚傑龍等人皆有意願再次代表中華男籃出戰亞洲盃資格賽第二階段賽事。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）

記者黃建霖/新北報導

中華男籃在亞洲盃資格賽第一階段賽事接連敗給紐西蘭和菲律賓，中華隊3名成員林秉聖、謝亞軒和譚傑龍談到這次的賽事，皆表示有必要「正視差距」，但也認為中華隊球員並沒有比較差，希望回國後好好提升個人能力，下一階段的賽事若有機會，希望能再次代表中華隊出征。

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本屆亞洲盃資格賽第一階段，中華隊24人名單為：陳盈駿、游艾喆、林俊吉、高錦瑋、谷 毛唯嘉、林秉聖、林庭謙、阿巴西、謝亞軒、張家禾、宋昕澔、劉錚、林信寬、邱子軒、 江均、王皓吉、陳侑昫、胡瓏貿、吳志鍇、譚傑龍、曾祥鈞、林正、謝宗融、阿提諾（ William Artino）

身為球隊中為數不多的長人，譚傑龍只有打第一場對紐西蘭的比賽，第二場對菲律賓則是被捨棄，由林秉聖替代他的位置。而謝亞軒則是兩場都有打，與劉錚、王皓吉是本次陣容中少有的3名有參加亞運集訓球員。

▲林秉聖不受到合約風波影響，今攻下全場最高分。籃協提供
▲林秉聖坦言這次比賽確實能感受到台灣和國際的差距，也認為每個人都需要提升自己的能力，改善不足的地方。（圖／籃協提供）
林秉聖有自信和國外後衛對抗不落下風　看到台灣和世界的差距

在今天T1聯盟的比賽，林秉聖、謝亞軒和譚傑龍都有出賽，3人在國家隊賽事告一段落之後，隨即回歸球隊參與練球和比賽。林秉聖坦言這次比賽確實能感受到台灣和國際的差距，也認為每個人都需要提升自己的能力，改善不足的地方，這樣在團隊攻防整合上也會比較快一點。

儘管中華隊對上菲律賓輸得不好看，但林秉聖直言自己並不認為在身體條件上有輸給對方太多，「我不認為自己在對抗上有處於劣勢和下風，畢竟我過去也有在中國大陸打過球，不會害怕肢體碰撞。」

▲2024亞洲盃男籃資格賽中華隊謝亞軒外線投進三分球。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
▲謝亞軒談到自己兩次代表中華隊的感覺，他認為亞運集訓時間比較久，因此整體打出來的東西，會比較有默契一點（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
謝亞軒想再次代表中華隊　直言各國進步很大

謝亞軒談到自己兩次代表中華隊的感覺，他認為亞運集訓時間比較久，因此整體打出來的東西，會比較有默契一點；而這次亞洲盃確實「比較倉促」，不過大家還是很努力，在短時間付出了很多，訓練十分密集。雖然這次在亞洲盃資格賽第一階段發揮不夠理想，自己相當難過，但也是開拓了不少視野，重要的是正視差距，下功夫去提升。

「各國進步幅度都很大。」謝亞軒表示，這次亞運和亞洲盃遇到的國外後衛經驗很好、打起球來相當有自信，但他話鋒一轉也說：「我覺得我們台灣的後衛不見得比他們差，但這次我們和中鋒的配合上沒那麼好，其實在職籃各自的球隊，我們和洋將的配合都不錯，是覺得蠻可惜的，我覺得大家能力不只是這樣。既然結果如此，那就是認清不足，回來更努力去加強。」

▲新北中信特攻以114:108戰勝臺南台鋼獵鷹，球隊本土4號位譚傑龍12投7中、砍下18分，球隊本季會重點培養他。（圖／T1聯盟提供）
▲譚傑龍這次在亞洲盃資格賽對紐西蘭一戰發揮機會不多，對菲律賓一戰更是直接被捨棄。（圖／T1聯盟提供）
談到亞洲盃第二階段賽事是否有意願再代表中華隊出征，林秉聖直言：「當然有意願再次代表中華隊，我就是隨時準備好自己。」而謝亞軒則是說，「很珍惜每一次打中華隊的機會，如果身體、各方面都OK，我個人當然是很有意願。」

而這次在對紐西蘭一戰發揮機會不多，對菲律賓一戰更是直接被捨棄的譚傑龍坦言，無法出國去客場比賽當然有些失望，「我U16和U18打國家隊都是盡量配合，那這次教練團有取捨，可能就代表我實力不夠好，希望未來有機會練到球隊不得不帶我。」

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