行銷新社商圈 遊客貼近職人體驗DIY深度之旅

臺中市府經發局為行銷新社商圈，今日舉辦「新星相印．職人體驗DIY」活動，吸引許多遊客參與。由於正逢新社櫻花季，遊客不僅沿途欣賞滿山綻放的櫻花，在各行各業職人指導下，還動手製作紅龜粿、甜點及蚊香等，貼近職人學習手藝與精神，進而了解在地文化，是一次探訪商圈的深度之旅。
記者金武鳯/台中報導
新社商圈素有臺中後花園美譽，每年的新社花海季及櫻花季，總吸引各地遊客爭相湧入，是新社最具軟實力的觀光資源。其次，新社也是臺灣種植香菇的最大產地，推有香菇故鄉之稱。所以歸納新社商圈特質，可以說是一個擁有浪漫、幸福、慢活、樂活等特色的商圈。
台中市府經發局為行銷新社商圈，利用假日舉辦「新星相印．職人體驗DIY」活動，攜手台中各地商圈參與市集擺攤，吸引大批遊客參與，並在職人指導下，體驗食農教育導覽、紅龜粿DIY、手作蚊香、甜點製作等，讓民眾更了解在地文化，也讓大家更貼近職人，同時享受商圈特色美食及優美環境。
經發局說明，市集活動除了有街頭藝人演出，還有創意小物及輕食甜點，讓民眾可逛、可體驗、可野餐。此外，新社商圈店家共分布在七條線路，分別為「綠線－生態慢活」、「黃線－花海」、「紅線－人文歷史」、「紫線－浪漫」、「藍線－天空夜景」、「粉紅線－春天桃花」及「咖啡線－香菇」，又稱彩虹七線，不管是哪一個季節前往，都有不一樣的感受，是國旅必遊景點之一，歡迎民眾利用閒暇時光，安排一趟新社一日遊，感受舒適輕鬆的旅遊時光。