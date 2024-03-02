《周處除三害》大陸上映破2億！刪減看不夠 影迷想翻牆看完整版
由阮經天主演的電影《周處除三害》已經於昨（1）日在大陸上映，才到上映第二天，大陸票房已經超過人民幣5000萬（約新台幣2.19億元）。先前曾傳出電影暴力、血腥內容被刪減，以及鄭宜農演唱的主題曲〈新造的人〉都跟著引起討論，而有許多影迷表示刪減版看不過癮，要翻牆看完整版。
記者吳雨婕／綜合報導
據貓眼專業即時數據顯示，《周處除三害》豆瓣評分飆到8.3，是近期電影最高分，票房已經超過人民幣5000萬，當日票房已來到2666萬人民幣（約新台幣1.17億元），不過有網友指出，大陸電影沒有分級，由於片中不少血腥殺戮畫面，先前特映的版本已經修正過了。
《周處除三害》因為片中有許多暴力殺戮畫面，在台灣被列為輔15，不過大陸並沒有電影分級制度，因此在大陸上映前，為了符合官方要求，已經提前刪減不少內容，無法刪減的部分，則被打上馬賽克。有看過的影迷表示，已經在Netflix上看過完整版，認為刪減部分不多，但也有人戲稱刪減版為「閹割版」，認為還是少了點感覺，因此紛紛喊話要翻牆看完整版。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道