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郭靜組一日男團！坤達、威廉衝上台逼換衣　她吃醋尖叫聲比較大

▲坤達（右）、威廉擔任郭靜演唱會嘉賓，3人組「一日男團」，出場時坤達的尖叫聲還超越郭靜，讓郭靜有點小吃醋。（圖／記者陳明中攝）
▲坤達（右）、威廉擔任郭靜演唱會嘉賓，3人組「一日男團」，出場時坤達的尖叫聲還超越郭靜，讓郭靜有點小吃醋。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／台北報導

郭靜「喂 你在幹嘛」演唱會於今（2）日在台北流行音樂中心登場，先前郭靜就透露會有嘉賓，今晚終於公佈答案，就是好友坤達與威廉，3人組成一日限定男團，郭靜不僅秀舞技，還在舞台上演換衣服，威廉、坤達兩人展現主持功力，妙語如珠逗樂歌迷，讓演唱會瞬間變成綜藝節目。

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唱完〈時光〉，郭靜情緒一來，語帶哽咽地說：「真的很像人生跑馬燈，很多歌曲都是第一張專輯，很多以前的那種……」差點落淚的她，趕緊鎮定平復情緒，開玩笑表示：「沒事，我眼睛很乾，吸進去了。」而後繼續說道：「回憶都跑在我眼前，我應該不是要死掉了吧？」在演唱到經典歌曲〈陪著我的時候想著她〉，郭靜還把麥克風交給台下歌迷，台下歌迷也都默契接唱，現場宛如大型KTV。郭靜演唱歌曲〈知道〉時全場亮起手機燈海，非常的浪漫，隨著樂曲最後的音符結束，大螢幕漫出點點光暈，就像是晚間的繁星。

演唱會前郭靜就透露這次會有嘉賓，讓不少粉絲熱烈討論，這次郭靜也邀請到好友坤達與威廉現身，三人組成一日「限定男團」，威廉率先登台，再來是郭靜，接著是坤達，3人一起跳〈Surround Sound〉，威廉還忍不住主持癮，問現場：「尖叫聲在哪邊！」讓郭靜吃味地說：「不是應該我來說嗎？而且現在尖叫聲才比較大聲，那我剛剛唱那麼久在幹嘛？」

▲坤達、威廉擔任郭靜演唱會嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
▲▼坤達（上、下圖右）、威廉（上、下圖左）擔任郭靜演唱會嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
▲坤達、威廉擔任郭靜演唱會嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
 
威廉自嘲已經過氣，而坤達還是線上男團，直呼：「剛才坤達出來尖叫聲比我還大。」坤達也不謙虛的回應：「這倒是真的。」郭靜表示本來想要請他們各自的團體來，來個男團拚場，但因為經費不夠只能作罷，威廉、坤達立刻表示只要郭靜約絕對不談錢，免費都來。

坤達透露當初郭靜邀約時，沒問要做什麼就立刻答應，後來才知道要組男團，郭靜笑說：「我一度不敢說我嘉賓是誰，因為他們一直想逃走。」郭靜隨後藉口要換衣，結果2分鐘後突然端出蛋糕幫18日生日的坤達慶生，尷尬不已的坤達還吐槽：「一定要在演唱會上這樣子嗎？」威廉則是折了個紙飛機給他祝他明年生個「小雞雞」，讓全場歌迷發笑。




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