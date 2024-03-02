郭靜組一日男團！坤達、威廉衝上台逼換衣　她吃醋尖叫聲比較大

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演唱會前郭靜就透露這次會有嘉賓，讓不少粉絲熱烈討論，這次郭靜也邀請到好友坤達與威廉現身，三人組成一日「限定男團」，威廉率先登台，再來是郭靜，接著是坤達，3人一起跳〈Surround Sound〉，威廉還忍不住主持癮，問現場：「尖叫聲在哪邊！」讓郭靜吃味地說：「不是應該我來說嗎？而且現在尖叫聲才比較大聲，那我剛剛唱那麼久在幹嘛？」
威廉自嘲已經過氣，而坤達還是線上男團，直呼：「剛才坤達出來尖叫聲比我還大。」坤達也不謙虛的回應：「這倒是真的。」郭靜表示本來想要請他們各自的團體來，來個男團拚場，但因為經費不夠只能作罷，威廉、坤達立刻表示只要郭靜約絕對不談錢，免費都來。
坤達透露當初郭靜邀約時，沒問要做什麼就立刻答應，後來才知道要組男團，郭靜笑說：「我一度不敢說我嘉賓是誰，因為他們一直想逃走。」郭靜隨後藉口要換衣，結果2分鐘後突然端出蛋糕幫18日生日的坤達慶生，尷尬不已的坤達還吐槽：「一定要在演唱會上這樣子嗎？」威廉則是折了個紙飛機給他祝他明年生個「小雞雞」，讓全場歌迷發笑。
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