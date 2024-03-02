李亦伸專欄／獨行俠在完成交易之後　陣容實力上變得「多好」?

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我也多次跟大家說明我的「扣分」評論，如果單從天賦、實力、陣容深度來看，P.J. Washington、Daniel Gafford都是先發等級戰力，年輕有為、潛力無窮，P.J. Washington可以打大小前鋒，有速度有外線有快攻，Daniel Gafford能扛內線，進攻手段和籃下跟進能力都是一流，防守對抗性強，完美填補小牛陣容漏洞。
但我的交易評價是「總體綜合」，不是只看天賦累積。幾個關鍵評論：
1、小牛先發中鋒Dereck Lively二世215公分，防守一流，吃餅能力夠水準，速度、身高、潛能都是未來棟樑。小牛內線還有兩個主要替補208公分Maxi Kleber、Dwight Powell，Kleber是空間長人，跟Lively二世、Gafford、Powell沒有投籃能力完全不同，Powell是防守苦力、籃板手。
Daniel Gafford規格能力確實比Kleber、Powell更高一些，但也很有限，Dereck Lively二世就是小牛未來，他是更重要內線主力，我不認為小牛教練Jason Kidd能把用人輪換調度得多好。這是浪費天賦，Jason Kidd只能輪換用人上場試手氣、看狀況。
大家應該都看到了，Powell幾乎失去上場輪換空間，Lively傷癒歸隊後，Gafford剛加入小牛那種神力和神奇逐漸在消失。
2、P.J. Washington很棒，身材、運動能力、規格更好，有三分、能打攻防轉換、對位毫不吃虧。
小牛陣中2-3號位置先發防守小前鋒Derrick Jones Jr.，防守、協防能力、糾纏性更勝P.J. Washington，完全不佔球權。Tim Hardaway Jr.打爛仗、改變比賽節奏和進攻爆發力更優於P.J. Washington。要打無球、做防守苦工當犧牲打、拚速度，Josh Green也不會輸P.J. Washington。
今年經常有神來之筆鋒衛搖擺人Dante Exum，能防守、有外線、還可以做第三持點，但在P.J. Washington加入小牛後經常消失在輪換。
P.J. Washington加入小牛，至少擠掉兩個輪換，小牛默契和團隊、戰術球權都要重新分配。
3、NBA應該還沒有這麼高明的教練，可以把多出來的天賦藏好安撫人心，原來能打上球的，先讓你願意退位、少打一點，原本還能替補，有神來幾筆的角色球員讓出位置、空間和球權，給P.J. Washington磨合上位，提升球隊戰力和競爭力。
Jason Kidd執教能力平凡，用人和挖掘球員潛能更平凡，太多天賦和必須上場打球主力，很容易亂了團隊、節奏和球員狀況。
小牛最近四戰1勝3敗，過去四戰場均失分逾129分，防守一團糟，失分猛爆，過去五戰全隊得分、籃板、助攻最多的都是Luka Doncic，Luka依舊霸佔大量球權，攻防大包大攬主導全局。小牛後衛衛Kyrie Irving佔據另外20%球權，負責打爛仗搶分Tim Hardaway Jr.再搶走15%球權使用率，其他主力配角都是接近打「無球」角色球員。
回頭再想想，P.J. Washington和Daniel Gafford加入小牛，小牛有什麼改變?戰力、打法、球權、戰術配置有什麼看得出來的提升和改變。
這是我認為小牛交易後戰力會「扣分」關鍵，籃球從來都不是1+1=2或大於2的運動，當1+1+1+1+1小於4的狀況出現，這就是我擔心和看見的小牛。
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