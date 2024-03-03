馬斯克都急了！見日本年輕人一半不想生娃 直言：整個國家會消失
日本生育率低下、社會高齡化的問題，即使在政府努力下，近年依舊沒有好轉趨勢，而這似乎也正成為許多已開發國家共同的危機。日本2023年的新生兒數為75萬8631人，比2022年還少5.1％，連續8年創下有統計以來的最低紀錄，一份最新調查更顯示，日本超過半數未婚的年輕男女不想生小孩，就連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都發文感嘆：「再不改變，日本遲早會消失。」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，日本國立社會保障人口問題研究所警告，原本預計至少要等到2035年，該國新生兒數才會跌破76萬人，現在的結果卻顯示，這一天比預期的提早了12年。伴隨著生育率下降，另一項相關數據－已婚夫婦數量也在減少，日本2023年只有48萬9281對夫妻結婚，比2022年下降了5.9%，也是自20世紀90年代以來，首次低於50萬對新人結婚。
日本樂敦製藥近期公布2023年版生育相關調查，400名18至29歲受訪的未婚男女中，就有55.2％回答以後不想要小孩，是有該項調查以來，首度破5成，不想生育的年輕人在3年內就成長了11％，原因包括生養負擔及經濟壓力過大等等。
這消息讓全球知名富豪馬斯克（Elon Musk）都替日本著急，在社群平台X上轉述相關報導，並直言：「若什麼都不改變，日本將會消失。」而這亦非他首次針對生育率問題發表看法，先前他就曾公開表示，如果沒有足以讓出生率超過死亡率的變化發生，日本終將不復存在，這對世界會是很大的損失；他也曾示警中國出生率持續下滑，未來恐將面臨「人口崩潰」。