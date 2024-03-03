時機敏感！前港澳辦主任張曉明 兩會前夕被拔「政協副秘書長」
中國一年一度的全國政協、全國人大會議（簡稱全國兩會），明（4日）將於北京召開，就在兩會進入倒數之際，第14屆全國政協常務委員會第5次會議，卻在2日宣布，免去前港澳辦主任張曉明的全國政協副秘書長一職，由於張曉明曾在港澳系統工作長達36年，因此消息一出，香港政界都相當震驚，但面對媒體詢問時，都聲稱對詳情不清楚也不做評論，只說中央或對張曉明「另有新安排」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中港媒報導，張曉明1963年9月生於江蘇，1986年在中國人民大學法學院取得碩士學位後，就加入中國國務院港澳辦，曾任政研司司長、綜合司司長、副主任，2012年底升任香港中聯辦主任，2017年出任國務院港澳辦主任，並成為中共十九屆中央委員。2020年初，中共中央強化港澳領導體制，全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任，張曉明改任常務副主任；2022年6月，調任全國政協副秘書長，保留正部級；2022年獲任命為第十三屆全國政協副秘書長。
《香港01》指出，張曉明在任期間，香港經歷一系列政治風波，包括「佔中」運動和「反送中」運動等，多次發表爭議言論，而回顧張曉明自2020年以來的職務變動，雖保留了正部級，但也經歷了從「正職變副職」，從「副職變閒職」的過程。此外，正部級官員一般退休年齡為65歲，但2022年6月，還不到60歲的張曉明就被調離港澳系統，轉任全國政協副祕書長的「二線」閒職，端倪早已浮現。
有分析認為，港澳系統向來是中共江派大佬-曾慶紅的地盤，在習、江惡鬥的背景下，江派背景的張曉明，無論如何表達忠心，似乎都無法贏得習近平的信任。另有分析指出，本次兩會相當弔詭，不只張曉明被免職，就連已經消失在大眾眼前好幾個月的秦剛、李尚福，也被雙雙移出要員名單，秦剛還被說成是自己辭職，似是有意澄清死亡的傳言，但實際情況仍讓外界霧裡看花。