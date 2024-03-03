102歲時尚奶奶愛普菲爾逝世！金句永留世間「我不漂亮就是有型」
高齡102歲的美國資深模特兒「時尚奶奶」艾瑞絲愛普菲爾（Iris Apfel）於1日逝世，震驚時尚娛樂圈，生前的愛普菲爾，以各種搞怪奇趣的織品風格而聞名，最讓人不捨的是，愛普菲爾有慶祝「半歲」的習慣，兩天前才PO文慶祝102.5歲，就傳來噩耗讓大家相當難過。
記者詹鎰睿／綜合報導
出生於美國紐約的愛普菲爾，憑藉多年來的個人風格以及社群平台上的經營，被形容是時尚圈最潮流的阿嬤，熱愛浮誇、豐富色彩的她，還總是配一副超大的膠框眼鏡，也因為如此深受許多名牌廠商喜愛，H&M就曾推出與一系列與愛普菲爾聯名的服裝配件。
而在2014年，一部專門記錄愛普菲爾的電影《時尚太后的華麗傳奇》上映後廣受好評，她的一生也通通被呈現在大銀幕上，在時尚圈的地位備受肯定。愛普菲爾曾說，每個人都應該找到屬於自己的風格，並鼓勵女孩們要勇敢做自己，「我不漂亮，也永遠不會變漂亮，可是沒關係我有更厲害的，就是有型！」
另據《BBC》報導，愛普菲爾的經紀人證實噩耗，並以「超凡」一詞來形容愛普菲爾。昨（2）日擁有300萬人追蹤的愛普菲爾官方IG帳號，也貼出愛普菲爾生前的笑容，正式對外宣布逝世消息，截稿前已超過110萬人按讚留言，「願愛普菲爾安息，但您的風格和智慧都還在並持續地鼓舞人心。」
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