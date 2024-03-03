鞋槓人生／專家推薦必收籃球鞋！曝一鞋腳感超好 職籃球員也愛穿

節目首先由主持人仲葳問到Area02的大隻與18哥，自己最近打球最喜歡穿的鞋款是什麼，大隻則是認為由於自身體型的關係，自己最近喜歡穿鵜鶘隊球星Zion Williamson與Nike Air Jordan合作的系列鞋款，並說到：「因為我體型的關係，所以Zion系列的鞋子它對我來說有一個魔力，就是說我覺得它穿起的腳感也好，或是它整體包覆性也好，會在當我穿它第二次的時候，感到非常舒服。」
至於始終相當熱門的G.T. Cut 3，18哥則是提到自己如果是打室外場的話，目前主要都會穿著這雙鞋，因為這雙鞋推薦的人數眾多，同時顏色也很多種選擇，他也透露自己目前正在等藍白配色，待時機來臨後就準備將其入手。
大隻哥則是相當大力推薦可以購買G.T. Cut 3，並說到這雙鞋，就連許多國內職籃球員也非常愛穿，他說到：「G.T. Cut 3我覺得是我非常推薦的一個鞋款，因為這雙鞋的腳感真的跟一代很像，我穿上去的那一瞬間，我沒有想到它會是如此舒服，而且包覆性非常好，我們在銷售上也是非常突出，因為它好穿好搭又親民。」
「其實這雙鞋目前價格來講，都已經低於原價了，原價5500並不便宜，所以它現在的入手價是滿ok的，加上可以看到很多球員都在穿，就知道為什麼我會推薦這雙鞋，因為就連球員都會穿的鞋子，就真的是好穿的。你可以看到我們PLG也好，或是看T1也好，其實很多的球員都在穿這一雙，所以它真的是有一定的魅力在，甚至愷諺自己有說過，說這雙鞋子是他穿起來最舒服的一雙鞋子。」
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