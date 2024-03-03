台股狂衝萬九！法人：3月GTC大會帶動AI股、下半年可關注科技股

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PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕分析本週台股表現，本週持續在萬九附近徘徊，指數沿著5日均線盤堅上攻，收盤指數也越墊越高，惟因為大盤在AI題材的拉抬之下，這波快速來到相對高檔，因此資金輪動加速；整體而言，目前技術面呈現多頭排列，只要短線未跌破短天期均線，台股持續向上盤堅機率大，回檔建議擇優布局。
針對3月台股走勢，孫傳恕認為，目前時序進入年度財報公布高峰，加上法說會相繼登場，將影響個股股價表現，也將使整體盤勢走勢震盪，另外，輝達GTC大會將於3月18日在美國召開，除了發表新一代AI伺服器晶片B100，輝達執行長黃仁勳對於加速運算、生成式AI、機器人技術看法也將是市場重要觀察指標，本次GTC大會共計有900場會議和300多家參展商，有助支撐AI相關個股表現。
針對第1季僅剩下1個月，孫傳恕表示，歷年第2季向來為電子股傳統淡季，但美股指標股輝達、AMD等股價創高，帶領AI族群強勢走揚，也提振美股屢屢改寫歷史新高，預料自第3季、下半年起台股科技族群的營運，將受惠於AI加持而轉強。
類股選擇上，孫傳恕建議，看好半導體製造與封測營運前景隨庫存去化近尾聲，預期新訂單需求將逐步放大，同時AI衍生需求亦將激勵相關組裝、伺服器、零組件等整體產業價值高速提升；此外，隨著記憶體產業在今年縮減產能有成，市場預期2024年記億體供需將出現短缺並有利價格提升。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。