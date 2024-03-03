MLB／今永昇太迎春訓首秀！對陣道奇沒遇上大谷 飆出5K但也挨轟
美國職棒MLB芝加哥小熊日籍左投今永昇太，今（3）日迎來他的春訓熱身賽登板，對手就是同為國聯的勁敵洛杉磯道奇，不過這場比賽由於大谷翔平輪休，所以並未迎來今永昇太對決大谷翔平的「日本內戰」，今永本場比賽總計主投2.1局，飆出5次三振，但也被Andy Pages打出一發3分砲，首秀成績可說是好壞摻半。
記者陳品翔/綜合報導
今永昇太首局先讓道奇打線三上三下，包含三振MVP等級強打Freddie Freeman，不過今永昇太在第2局遭遇亂流，先是連續被打出2支一壘安打，隨後接著被道奇的小聯盟打者Andy Pages，逮中一顆失投到紅中的速球，一棒扛出左外野，是一發三分砲，但今永昇太隨後回穩，連續送出4次三振，並在三局下一人出局情況之下退場，也結束今天的投球任務。
總計今永昇太今日主投2.1局用了41球，被打出3支安打包含1發全壘打，失掉3分，送出5次三振，沒有丟出保送，目前熱身賽防禦率為11.57，球速最快達151公里。賽後今永昇太也透過翻譯表示被打全壘打的看法，他說到：「我今天的目標是不要被敲出全壘打，即便這事發生了，但我認為這也是很好的學習經驗。」
今永昇太休賽季宣布透過入札制度挑戰大聯盟，最終決定加盟芝加哥小熊，與小熊簽下一份為期4年總價5300萬美元的合約，若表現優異，後續合約最高總金額可達8000萬美元（約24.9億新台幣），橫濱DeNA海灣之星也藉此獲得982萬美元入札金。今永昇太也喊話，將竭盡全力幫助小熊奪得世界大賽冠軍，他表示：「我一直在尋找一個擁有無限可能的球隊，我認為加入小熊，有助於我的成長。」
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