俄烏戰爭兩周年　吳釗燮喊話繼續抗俄：烏克蘭戰敗中國將對外擴張

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吳釗燮表示，2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，面對中國長期威脅的台灣人民反應激烈。台灣深刻瞭解到，獨裁者不會尊重國際秩序與規則，俄軍侵烏的暴行及戰爭大規模的破壞也可能發生在台灣，因此台灣政府和人民投注大量資源人道援助烏克蘭，希望台灣的支持可以鼓舞烏克蘭繼續勇敢對抗俄羅斯。
吳釗燮指出，如果俄羅斯在侵烏戰爭中獲勝，勢必將鼓勵中國對外擴張，因此國際社會除了集體制裁俄羅斯和堅定支持烏克蘭外，也是在提醒中國領導人，如果獨裁政權攻擊民主國家，無論其對象是台灣、日本或菲律賓，必將受到國際一致反制。
針對若干西方國家應減少對烏克蘭援助轉而支持台灣對抗中國的說法，吳釗燮則表示不贊同。他強調，美國及西方國家持續支持烏克蘭至關重要，美國能否維繫對烏克蘭的承諾，也是一旦台海有事美國能否支持台灣的重要指標。如果俄羅斯侵烏最終取得勝利，不僅是烏克蘭的挫敗，也是西方國家未能保護民主國家免受專制國家侵略的重大挫敗，這將使北京解讀為美國及西方國家無法援助台灣，進而誤判並作出錯誤決策。因此國際社會持續向烏克蘭提供援助，對台灣來說至關重要。
吳釗燮受訪後，也明鏡周刊記者展示基輔市長Vitali Klitschko致贈的拳擊手套及烏克蘭訪團致贈由前線戰士簽名的烏克蘭國旗，並表示這些禮物表達了烏克蘭人民對於台灣力挺的感謝之意，也將烏克蘭人堅強對抗極權侵略的勇氣與鬥志傳遞給台灣。
外交部表示，同篇報導並訪問前往烏克蘭參戰的台灣志願軍呂子豪（Tony Lu），他以經歷同袍陣亡來描述戰爭的殘酷無情，也從俄羅斯入侵烏克蘭對照台灣長期遭受中國軍事威脅的處境。報導另訪問來台研究的烏克蘭漢學家薩夫琴科（Mariana Savchenko），她成立「烏克蘭之聲」（Ukrainian Voices）組織，致力增進台灣人民對烏克蘭現狀的瞭解。
「明鏡周刊」創刊於1947年，是德國最重要且在歐洲發行量最大的新聞周刊，以政治評論與深入調查報導聞名，紙本發行量約70萬本，另有英文版網頁，讀者群約466萬人次，為歐陸最具政治影響力雜誌之一。