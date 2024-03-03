高虹安送紅包！新竹市調高生育津貼 今年起新生兒每胎補助3萬
新竹市生育津貼補助額度已多年未調整，為落實「幸福友善、老幼共好」城市願景，新竹市長高虹安實現「生育津貼雙倍補助」市政願景，只要是今年1月1日（含當日）以後出生的新生兒，其父母之一方連續設籍竹市滿1年，即可至辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記的戶政事務所請領生育津貼，每胎補助3萬元，截至今年2月底已有332位家長受惠。
記者何哲欣／台北報導
根據新竹市政府新聞稿，高虹安指出，竹市生育津貼補助額度多年未調整，加上近年物價飛漲，生育成本不斷增加，出生人數亦逐年遞減。為提高生育率，市府積極爭取提高生育津貼補助至3萬元，相較全台各縣市，竹市補助額度名列前茅且優於鄰近新竹縣和苗栗縣，期望透過政策減緩少子女化現象，讓竹市成為充滿生機與活力的親子友善城市。
高虹安表示，市府團隊積極推動「0-6歲市府養」政策，包含啟動凍卵補助、放寬好孕專車搭乘條件、持續發放育兒津貼及加碼托育補助、開辦夜間及假日臨托、提供準公共化托育人員健檢補助、托育人員久任獎金以及公共化教保服務增班等，更完成全市一區一臨托目標，讓市民從前期備孕到產後育兒享受全方位的照顧，市府將持續完善各項育兒福利，成為家長們的堅強後盾，打造願婚、敢生、樂養的幸福友善城市。