伊能靜爆乳扮公主歡慶56歲生日！遭酸「阿姨裝少女」 她高EQ回擊
「凍齡女神」伊能靜明（4）日將滿56歲，昨日她提前與好友、粉絲們一起歡慶生日，外型保持極佳的她身穿爆乳公主裝，完美的臉蛋與身材驚豔全場，但也有網友質疑她整形、並狠酸她「阿姨裝少女」，她正面反擊：「愛美不分年紀！」高EQ的回應也讓死忠粉絲更是挺到底。
記者楊慧玲／綜合報導
伊能靜1987年與裘海正和方文琳組成「飛鷹三姝」，在劉文正旗下出道，當時唱片公司就針對她甜美外型打造夢幻公主風，並推出《悲傷的茱麗葉》、《落入凡間的精靈》、《安妮的王子》等公主系列風格的曲風與專輯。入行多年以來，她始終維持著纖細身材與白淨肌膚，她也曾透露「這年紀不動一點小醫美不可能！」日前伊能靜大方在自己小紅書秀出醫美後照片，自曝她到韓國施打水光針，並曬出打完成滿臉針孔的驚悚照，她坦言：「真的痛的不得了！」但為了愛美，她也仍勇於嘗試各種醫美，讓自己一直保持在最佳狀態。
昨天她頭戴皇冠、身穿低胸浪漫白紗禮服，現身生日派對，公主般造型非常搶眼，網友們也嘖嘖稱奇，直呼她根本不像是56歲大嬸、反而像是20歲少女。也有網友酸她「阿姨裝少女」、「花多少錢在臉上」、「56歲穿這樣不害羞」，她則維持一貫優雅回覆：「我無論任何時刻都愛美，不是這個年齡，從少女時期我就這麼做了，而不是這個年紀才開始。」高EQ的反應也收服更多粉絲。
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