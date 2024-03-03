田井虹《台灣天使》首賣日就下架！達人曝「恐認賠放棄」：可惜了
台灣情色網紅Tiny （胎尼）日前以藝名「田井虹」在日本AV界出道，天使臉孔與大膽的企劃瞬間引發全台網友高度關注。怎料卻爆發Tiny拿不到片酬、毛片外流等爭議，如今就連出道作品《台灣天使》在首賣當天被官網下架，完全查不到田井虹的資料，也讓達人一劍浣春秋不禁感嘆：「可惜了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
還原事件經過，Tiny原本是以非常期待的心情宣布進軍AV界，同時也宣布以藝名「田井虹」的身分出道，除了出道作品《台灣天使》會在3月1日上架販售，還有另一部作品也會在5月登場。結果卻爆發FALENO片商未經同意，把Tiny要求刪除的片段當成預告片上架，氣到讓Tiny連發IG貼文控訴，就連首部片酬至今都還沒拿到。
怎料，事情延燒至《台灣天使》首賣日，FALENO官網一早上架後又馬上下架，此外，有關田井虹專屬女優的介面也被撤掉，引發粉絲討論。對此，暗黑達人一劍浣春秋也忍不住在《PLAY NO.1 》論壇發文表示納悶：「明明是重點作品，卻在首賣的時候突然下架，好像沒這回事，怎麼想都很奇怪吧？這到底怎麼回事？」
他推測，主要是Tiny非常重視這部出道作品，包含合作的導演、演員，甚至是拍攝的內容都有所要求，「但某些部分雙方到作品發售前還是有歧見。」至於會不會重新上架？一劍浣春秋則認為要看Tiny、經紀人與片商討論的結果，「也許FALENO STAR會修改完後再上架，也或許認賠放棄這支作品」，不禁直呼：「可惜了。」
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