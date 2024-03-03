出席全國童軍節慶祝大會！蔡英文：盼世界看到台灣的活力與貢獻

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文致詞肯定童軍運動是世界性青少年運動，藉由各種各類童軍活動，大家相互扶持與激勵，共同成長；她提到，童軍總會積極走向國際辦理大型會議及活動的決心，包含2025年主辦第28屆亞太區童軍領袖會議，以及爭取辦理2029年世界羅浮大會，相信透過各種國際活動持續讓世界看見台灣，讓世界因台灣更美好。
蔡英文期許大家發揮童軍精神、團結合作，讓世界看到台灣的活力與貢獻，也持續秉持「智、仁、勇」的核心價值，為台灣社會帶來更多正面力量。
教育部表示，今天典禮中表揚亞太區童軍服務獎章、112年童軍服務員40年服務榮譽章、銅鹿以上工作獎章及團領導人員績優金質獎章、112年國花級童軍、服務羅浮獎章、112年全國績優童軍團代表榮譽旗。
潘文忠提到，為提供童軍夥伴有更好的場域辦理及發展童軍教育活動，教育部自109年起接手管理遊憩區，逐步修繕遊憩區各項設施設備，尤其112年斥資超過2千多萬整修遊憩區主要建築物—生態教育中心，從硬體的屋頂採光罩、外牆及地坪磁磚修繕外，進而軟體的辦公設備、床鋪、木櫃等也一併汰換，讓遊憩區環境及設備設施更安全外，使用上也更為便利，展現教育部對童軍運動推廣的支持。
此外，教育部亦委託童軍總會3月2日至3月3日於七星苗圃遊憩區辦理2天1夜之戶外教育體驗營，規劃登山健行、營地戶外活動體驗等自然參訪及人文藝術創作、探索教育體驗等模組教。透過戶外課程設計，鼓勵青少年及童軍在團體露營生活中，學習團隊合作建立正向人際關係外，並能透過觀察、探索與操作進而體驗及學習戶外求生技能。
教育部說，七星苗圃遊憩區位處陽明山國家公園境內，具有豐富自然生態及富有教育意義與價值，將持續規劃結合戶外、童軍、環境等教育活動，讓學生及國人都能在這場域內體驗和學習童軍教育或戶外教育的真諦。