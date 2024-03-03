企鵝妹衝小琉球浮潛！水下直播秒遇海龜 狂嗑海鮮「價格超驚人」
南韓實況主企鵝妹（Jinny，柳允進）又在台灣展開冒險！今（3）日企鵝妹前往屏東縣的小琉球直播浮潛，很幸運地在5分鐘內就看見可愛海龜，還吃到價格超划算的海鮮，讓各國粉絲看了驚喜連連。
記者潘毅／綜合報導
企鵝妹正在挑戰24小時不中斷直播，昨（2）日下午她開台前往台灣燈會的台南高鐵展區之後，回到住宿旅店又打開遊戲惡靈古堡與粉絲互動，整晚沒睡覺，到了今（3）日早上直接搭船前往小琉球，準備進行她規畫已久的浮潛直播。
企鵝妹配備相當齊全，不但帶了空拍機，還戴上長長一條訊號纜線，避免下水後訊號不良無法直播，而企鵝妹剛下水不到5分鐘，卻遇到了2隻海龜，讓她相當開心。後來企鵝妹還使用空拍機進行拍攝，結果發現沿岸就看見好幾隻海龜家族在淺岸活動，站在岸上的遊客就能看到，小琉球的海岸景觀、清澈水質也讓許多國外粉絲直呼美麗。
後來企鵝妹前往當地餐廳用餐，點了鮮蚵炒豆腐、水煮鮮蝦、美乃滋魚卵三道菜，企鵝妹開吃後，發現送上的菜份量十足、味道也很好，但此時開始有許多台灣網友擔心，觀光地用餐的費用會讓國外網友震驚，不過最終企鵝妹結帳，只需要650元，聊天室風向直接逆轉，狂讚超便宜。
企鵝妹隨後又到鹿粼梅花鹿園區跟小鹿玩，一趟直播將小琉球玩得淋漓盡致，也讓不少台灣網友驚呼：「看她這樣讓我突然想一日衝小琉球」、「小琉球是台灣國旅最後希望了嗎」、「看她在島上這樣玩真的好好玩哦」。