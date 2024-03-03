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唐綺陽曝「瘋子到處都是」一路到4月！注意4個危機：不要鐵齒

▲唐綺陽預告天王星能量加強，從現在到4月對危機保持警覺，「怪咖、瘋子到處都是」。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
▲唐綺陽預告天王星能量加強，從現在到4月對危機保持警覺，「怪咖、瘋子到處都是」。（圖／翻攝唐綺陽臉書）

記者羅凌筠／綜合報導

占星專家唐綺陽今（3）日發布1周運勢，本周的「火天四分」將加速各種怪事爆發，務必當心情緒暴怒、金錢糾紛、身體受流行疾病攻擊、使用電器小心走火。因為天王星能量加強，小心怪咖、瘋子到處跑，這段非常時期將一直持續到4月。

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天王星能量加強，帶來「逆轉、驟變、傻眼」的感受，比如事情遭中斷、不斷被找麻煩，唐綺陽提醒這股能量持續到4月：「本來左的現在右，本來黑的現在白，怪咖、瘋子也到處都是，只能叮嚀大家，務必對可能的危機有所警覺，防範未然，還有務必保重身體健康，相信直覺，不要鐵齒，一定要平安度過這段非常時期。」

▲有網友質疑唐綺陽取代唐立淇，釣出國師幽默回應，留言區網友拿田馥甄、庾澄慶比喻，笑翻眾人。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽提醒水星進入牡羊，容易發生網路亂象變嚴重。（圖／唐綺陽臉書）
唐綺陽提到，驟變的現象是「把人推離開原本生活」，突發事件會產生連鎖效應，使生活模式、節奏都跟前陣子截然不同，遠離了舒適圈。「只要不是生命財產的傷害，就把它當成上天為我們加把勁製造突破吧。」

此外，她也提到個人身上也會發生突變，例如「本來排斥的，現在居然考慮接受」，不過要注意的是，水星進入牡羊，容易發生網路亂象變嚴重，面對陌生人都來嘴你兩句，不能太玻璃心，「這段時期所有人若變身有話直說，聽不得直話的，麻煩強壯自己的心靈承受力吧。」

▲唐綺陽提醒民眾注意情緒暴怒、金錢糾紛、身體受流行疾病攻擊、使用電器小心走火4個危機。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
▲唐綺陽提醒民眾注意情緒暴怒、金錢糾紛、身體受流行疾病攻擊、使用電器小心走火4個危機。（圖／翻攝唐綺陽臉書）
運勢加油
牡羊：工作上拒絕擔當會耽誤自己；感情太焦慮會有狀況
雙子：外出行程變數多，搞得很焦慮；感情不要挑剔小細節，會讓人抓狂
處女：工作遇到瓶頸，身體健康要注意；感情遇到關卡
天秤：職場上別人跟不上你的期許，要學會放下；感情關係裡，跟別人過不去等於跟自己過不去

運勢不錯
金牛：減少工作量；感情停看聽
射手：完美主義到極點不是好事；桃花多無暇顧及，小心屏除掉真正好意
魔羯：工作有進度，不要著急；感情上會遇到很有誠意的年輕對象
雙魚：工作收穫期來了；感情關係會得到餽贈或禮物

運勢旺旺
巨蟹：走升官運；感情見光可以得到祝福
獅子：有貴人運；感情的新對象以工作為名接近你
天蠍：多花時間在職場，背負起責任；感情對象個性有點固執，看你有沒有空理會
水瓶：工作有收穫；人紅氣勢旺，情場有光環

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