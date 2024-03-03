「臨時會」提案鬧烏龍 傅崐萁開鍘！撤換立院黨團主任、找她回鍋
台中市政府驗出含瘦肉精的台糖豬肉後，國民黨立院黨團要求行政院長陳建仁率相關部會到立法院專案報告，但一開始國民黨團提案是要開臨時會，遭質疑違憲，黨團總召傅崐萁事後坦言是誤植，會有懲處。如今懲處結果出爐，原黨團主任江正民遭撤換，黨團前主任江桂芳本月起回鍋，將扮演傅崐萁立院攻防最重要的幕僚角色。
記者何哲欣／台北報導
傅崐萁在上月17日記者會時說，黨團交接都在農曆年前，當時是兵荒馬亂的時刻，國民黨團人員誤植文書，將依相關規定懲處，讓民進黨抓到臨時會的語病做擾亂社會的事，「我們向人民表達歉意，也希望民進黨不要見獵心喜。」
不過傅崐萁自己原本的公開說法，就一直說是臨時會，原本藍營內部一度認為「懲處黨工」的說法只是場面話，不料半個月後，當了1年多任期的江正民就遭撤換，由4年前離職的江桂芳回鍋。
江桂芳是資深黨工，屬前副主席曾永權人馬，但因國民黨團2016年在野後戰力不佳，2020年總統立委大選慘敗，當時上任的主席江啟臣決定仿民進黨，進行資深黨工大換血，大幅啟用年輕世代幕僚，協助立委作戰。
傅崐萁一月底接任黨團總召迄今一個多月，就撤換年輕的江正民，又找江桂芳回鍋，未來黨團是否能跟年輕的新世代立委充分合作，值得觀察。