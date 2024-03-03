想讀法律系看過來！專家解析學測落點　教授曝申請入學這樣準備

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劉駿豪建議考生在挑選申請入學6志願時，要以自己的興趣、性向為主。至於新成立的學系，只要是師資優良、認真辦學及學習環境優質，以他長期觀察，落點門檻會在最快速時間內，逐年提高，值得觀察。
此外，該論壇也邀請司法院前大法官蔡明誠、國立政治大學法學院院長許政賢、實踐大學法學院講座教授張麗卿、東吳大學法學院教授林三欽等人，針對「要讀法律系究竟需培養自己具有哪些人格特質」、「法律系究竟在學什麼」以及「法律系畢業後的可能出路」等議題，分享其看法，並與高三學生及家長，進行意見交流。
張麗卿認為，充滿熱情與同情心、勤奮閱讀大量文獻、富有邏輯及條理的溝通能力，是法律系學生該有的DNA，尤其要跨域學習與斜槓，是π型的人才，如此面對AI時代的來臨，必能超越界限，迎向未來。
蔡明誠說，任何人只要有興趣、具強烈的學習動機，都適合來唸法律系，但必須有宏觀的方向，而不能光有目標。
許政賢建議，有興趣唸法律系的考生，要多閱讀經典的文學作品、名人傳記，提升自己的人文素養。
林三欽則點出，熱情待人、關懷社會、精準語言，謙和不咄咄逼人，把自己當成是探照燈等，都是理想法律人該具有的風格。
實踐大學指出，該場法學教授與考生家長面對面互動的論壇，不僅首開台灣法學界先河，使準法律新鮮人更認識法律系的特質，也彰顯了「謝東閔副總統法學講堂」對大學社會責任的積極承擔。
張麗卿說，這樣的論壇將會定期在每年大學學測成績公布後的第1個週末舉辦，期待透過大學端與考生及家長的持續對話，使大學法律系的選才制度更優化。