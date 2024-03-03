川拜將有激戰！外媒點名「這州」：人口結構變化　共和黨恐失優勢

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根據《CNN》報導，上述這些州裡，北卡的投票結果將受到密切關注，除了觀察人士希望藉此了解2位共和黨候選人-前總統川普和前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）的潛在實力以外，也因為北卡是著名的搖擺州，2008年大選時，民主黨的歐巴馬以微弱優勢贏得北卡，但在2012和2016年大選中，該州則轉向共和黨，當時領先優勢為近4個百分點；然而，到了2020年大選，川普雖再次贏得北卡，但優勢僅略高於1個百分點。
分析認為，川普會尋求在北卡為共和黨再次獲勝，但勢必面對與拜登的激烈競爭，沒有一方會將贏下北卡視為探囊取物，這主要是考慮到該州的人口結構變化，該州擁有本科以及更高學歷的人口比例，增長速度幾乎比其他州還要快。北卡許多受過大學教育的選民，都在2020年的大選中，大力支持拜登，他們也是抵制共和黨親川普聯盟的重要成員，川普該如何說服這群選民成了一大挑戰。
報導指出，儘管許多共和黨人，都對北卡最終會被視為「頂級戰場」之一的觀點嗤之以鼻，但川普在2016年和2020年縮小的領先優勢，給了他認真對待在當地競爭的充分理由，畢竟2020年，他在該州領先幅度僅有1.3個百分點，還不到2016年的一半。
位於北卡韋克郡羅利市（ Wake County Republican Party in Raleigh）的共和黨副主席沃德（Billy Ward）聲稱，他不認為北卡會在短時間內成為「藍州」，但他也不會將一切視為理所當然，直言共和黨必須接觸每一位選民，確保他們都有支持共和黨的動力。川普高級顧問威爾斯（Susie Wiles）去年年底被問到北卡變成「藍州」的可能性時，雖然沒有直接回答，但她也強調，競選團隊會認真對待所有受到關注的戰場。