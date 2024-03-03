藍綠甲動備戰內政委員會　他提醒：別讓民進黨累積相罵本轉移焦點

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國民黨立院黨團書記長洪孟楷說，若管碧玲真的認為名稱不妥，應該第一時間向召委反映溝通，但管碧玲卻是在臉書開嗆，這樣的行為在印象中是前所未聞，行政部門擅自更改立法院專案報告標題，根本是嚴重藐視國會。他要求管碧玲為不尊重立法權的行為，向全民道歉。
民進黨團幹事長吳思瑤則說，相信高金素梅有雅量接受不同意見，也希望在野黨別因此事造成內政委員會議事延宕，別把文字調整的事件無限上綱，成為杯葛議事進行的藉口與理由，而民進黨團將會甲動要求立委全力備戰、專業問政，力挺國家執法。
民眾黨團總召黃國昌則說，原訂的會議名稱已相對中性，管碧玲糾結於名稱、意圖轉移焦點、民進黨黨團想藉此護航規避報告，並不可取。民眾黨團認為，實質開會讓立委質詢問官員、釐清事實，遠比在會議名稱上作文章重要。呼籲各黨團理性問政監督，共同捍衛我國主權、保障漁民權益。
國民黨團明早將開黨團大會，針對明天會議狀況如何處理，再做討論。
不具名內政委員會藍委說，部會首長不同意召委的議程安排，應先私下溝通，但管碧玲卻是在總質詢時，在座位上發臉書開嗆，若閣員嗆一嗆，立委就要配合修改，立法院真的會變立法局，管碧玲自己也當過立委，相當清楚分寸的拿捏，卻還是故意這樣做，擺明就是要來吵架的。
該藍委提醒，民進黨最擅長的就是扮演在野黨的角色，不怕跟國民黨吵架，管碧玲也一定非常樂意上台質詢與藍委辯論，國民黨若要與民進黨硬碰硬，不管是提案譴責，或是要求管碧玲先道歉否則不能上台，反而只會讓民進黨累積相罵本，也趁機轉移焦點，中了民進黨的計，不可不慎。