雲林最強景點不是劍湖山了！「冠軍擠進834萬人」　遊客改玩這裡

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值得一提的是，在過去PTT網友票選台灣景點沙漠的排名當中，除了彰化以及新竹之外，雲林就被票選成為「第三名無聊的縣市」，許多人第一聯想除了「劍湖山」以及「古坑」之外，再也想不到其他去雲林觀光的理由。沒想到，雲林最強景點有高達834萬餘人到此造訪，第二名的「北港朝天宮」也有780萬餘人，甚至這兩地還奪下2023台灣「十大景點」的第四名及第七名，顯見雲林的觀光潮不容小覷。
台灣最大規模財神廟！北港武德宮香火鼎盛
台灣五武財神的信仰始於北港，而位在雲林北港的武德宮，可說是台灣最大規模的財神廟之一，主神即是武財神爺「趙公明」，是封神榜的一位高真神仙，祂受玉皇大天尊封為三十六天官之首，率領東、西、南、北路財神，掌管天下財庫，因此被民間統合尊稱「五路武財神爺」，不少香客都會趁假日期間來此求財、事業順利，尤以春節保佑一整年財運亨通、全家平安的人最多。
仔細看北港武德宮的Google評價，斬獲4.7顆星的超高分，不少去過的遊客紛紛回應「過年去人很多很旺，發財樹一定要拍！」、「第一次來，香火非常鼎盛！不少人來求財神，買金紙有很多不同搭配，還滿酷的」、「雲林標配景點，外面的發財樹超級漂亮的！」、「停車位滿多的且便宜，廁所超級乾淨，門口有棵黃金樹滿好拍的！」、「特別來朝聖黃金樹+求財，來雲林不可錯過的景點」。
雲林不是不好玩！「未入列觀光署統計」的景點超多
事實上，雲林好玩有趣的景點其實不少，只是並不是每個景點都會入列「觀光署」統計，以雲林縣來說，2023年入列統計的就只有5個景點，今年是否會增加新景點入列，還要等1月報告出爐才能得知。
《NOWnews》記者曾經到雲林遊玩，這裡也私房推薦一個景點給大家，那就是「華南天空之夜養生泡腳咖啡」，景點位於劍湖山世界開車只要10分鐘的山區，在玩完一整天遊樂園之後，可以到此地泡腳喝咖啡，也有小火鍋、飯類可以吃，甚至還有漂亮的夜景可以看，在此悠哉的跟朋友閒聊，相當的舒適，同行友人一致給出好評！下回如果要到雲林遊玩時，晚上不知道要去哪裡，不妨可以到泡腳咖啡體驗看看，是外縣市比較少有的獨特景點哦！