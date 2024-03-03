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雲林最強景點不是劍湖山了！「冠軍擠進834萬人」　遊客改玩這裡

▲過去說到雲林景點時，不少人第一個聯想到「劍湖山」，不過現在雲林最強景點另有其人。（圖／NOWnews資料照）
▲過去說到雲林景點時，不少人第一個聯想到「劍湖山」，不過現在雲林最強景點另有其人。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

雲林最強景點公佈了！過去每次有網友在討論台灣哪個縣市是「景點沙漠」時，雲林經常都會上榜，被調侃除了「劍湖山」以及「古坑咖啡」之外，沒有其他特色。不過，根據觀光署最新統計，雲林縣現在最強的景點是「北港武德宮」，在2023全年度有高達834萬人到此造訪，香火非常鼎盛。而年輕人熱愛的「劍湖山世界」僅排名雲林縣景點第4，顯見雲林縣的觀光景點還是不少呢！

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根據觀光署日前公布的2023年人潮統計當中，雲林縣現在最強景點是「北港武德宮」，全年度累積834萬人到此造訪；第二名則也是北港宮廟，同樣香火鼎盛的「北港朝天宮」，2023全年度累積780萬餘人造訪；接續第三名至第五名則是「古坑綠色隧道（176萬人）」、「劍湖山世界（97萬人）」、「草嶺（84萬人）」。

值得一提的是，在過去PTT網友票選台灣景點沙漠的排名當中，除了彰化以及新竹之外，雲林就被票選成為「第三名無聊的縣市」，許多人第一聯想除了「劍湖山」以及「古坑」之外，再也想不到其他去雲林觀光的理由。沒想到，雲林最強景點有高達834萬餘人到此造訪，第二名的「北港朝天宮」也有780萬餘人，甚至這兩地還奪下2023台灣「十大景點」的第四名及第七名，顯見雲林的觀光潮不容小覷。

▲位於雲林的「北港武德宮」，香火相當鼎盛。（圖/雲林武德宮Google評價）
▲位於雲林的「北港武德宮」，香火相當鼎盛，不僅是雲林縣最強景點，同時也是2023年全台景點排名中第四名。（圖/雲林武德宮Google評價）
台灣最大規模財神廟！北港武德宮香火鼎盛

台灣五武財神的信仰始於北港，而位在雲林北港的武德宮，可說是台灣最大規模的財神廟之一，主神即是武財神爺「趙公明」，是封神榜的一位高真神仙，祂受玉皇大天尊封為三十六天官之首，率領東、西、南、北路財神，掌管天下財庫，因此被民間統合尊稱「五路武財神爺」，不少香客都會趁假日期間來此求財、事業順利，尤以春節保佑一整年財運亨通、全家平安的人最多。

仔細看北港武德宮的Google評價，斬獲4.7顆星的超高分，不少去過的遊客紛紛回應「過年去人很多很旺，發財樹一定要拍！」、「第一次來，香火非常鼎盛！不少人來求財神，買金紙有很多不同搭配，還滿酷的」、「雲林標配景點，外面的發財樹超級漂亮的！」、「停車位滿多的且便宜，廁所超級乾淨，門口有棵黃金樹滿好拍的！」、「特別來朝聖黃金樹+求財，來雲林不可錯過的景點」。

▲北港武德宮一年湧入834萬餘人次，香火鼎盛，門口發財樹超漂亮，成為香客到此一遊必定打卡的地標。（圖/Google評論）
▲北港武德宮一年湧入834萬餘人次，香火鼎盛，門口發財樹超漂亮，成為香客到此一遊必定打卡的地標。（圖/Google評論）
雲林不是不好玩！「未入列觀光署統計」的景點超多

事實上，雲林好玩有趣的景點其實不少，只是並不是每個景點都會入列「觀光署」統計，以雲林縣來說，2023年入列統計的就只有5個景點，今年是否會增加新景點入列，還要等1月報告出爐才能得知。

《NOWnews》記者曾經到雲林遊玩，這裡也私房推薦一個景點給大家，那就是「華南天空之夜養生泡腳咖啡」，景點位於劍湖山世界開車只要10分鐘的山區，在玩完一整天遊樂園之後，可以到此地泡腳喝咖啡，也有小火鍋、飯類可以吃，甚至還有漂亮的夜景可以看，在此悠哉的跟朋友閒聊，相當的舒適，同行友人一致給出好評！下回如果要到雲林遊玩時，晚上不知道要去哪裡，不妨可以到泡腳咖啡體驗看看，是外縣市比較少有的獨特景點哦！

▲雲林縣獨有的泡腳咖啡廳超推！遊客不僅可以一邊泡腳喝咖啡閒聊，也能看超美夜景、吃小火鍋，去過的遊客都說讚。（圖/華南泡腳咖啡臉書）
▲雲林縣獨有的泡腳咖啡廳超推！遊客不僅可以一邊泡腳喝咖啡閒聊，也能看超美夜景、吃小火鍋，去過的遊客都說讚。（圖/華南天空之夜泡腳咖啡臉書）

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