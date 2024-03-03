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出席童軍節慶祝大會　蔡英文：盼童軍讓世界看到台灣的活力與貢獻

▲蔡英文出席「中華民國童軍總會113年三五童軍節慶祝大會」，期許大家發揮童軍精神、團結合作，讓世界看到台灣的活力與貢獻。（圖／總統府提供）
▲蔡英文出席「中華民國童軍總會113年三五童軍節慶祝大會」，期許大家發揮童軍精神、團結合作，讓世界看到台灣的活力與貢獻。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（3）日上午出席「中華民國童軍總會113年三五童軍節慶祝大會」，致詞時肯定童軍不僅是國內社會服務的一大助力，在國民外交上也扮演重要角色，並提及明年童軍總會將主辦第28屆亞太區童軍領袖會議，以及爭取辦理「2029年世界羅浮大會」，期許大家發揮童軍精神、團結合作，讓世界看到台灣的活力與貢獻，也持續秉持「智、仁、勇」的核心價值，為台灣社會帶來更多正面力量。

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蔡英文致詞時表示，童軍運動有超過百年歷史，過去8年來，她擔任中華民國童軍總會會長，很高興能參與童軍的成長，也見證童軍總會和各級童軍的努力和進步。

蔡英文說，後天就是童軍節，藉著今天的慶祝大會，她要向全體童軍服務員表達感謝和肯定，也要恭喜所有加入社團的青少年，相信大家透過童軍活動，不僅能培養獨立自主能力，更能幫助他人。

蔡英文指出，這幾年來，童軍夥伴除了是國內社會服務的一大助力，在國民外交上也扮演重要角色，羅浮童軍和服務員，積極參加各種國際童軍活動；明年童軍總會也將主辦第28屆亞太區童軍領袖會議，以及爭取辦理「2029年世界羅浮大會」。她請大家發揮童軍精神、團結合作，讓活動順利舉行，讓世界看到台灣的活力和貢獻。

蔡英文也勉勵大家，在和國際上的童軍夥伴交流時，多多認識新朋友與不同文化，相信這都會是大家在成長路上珍貴的養分。

蔡英文認為，童軍運動已經是現代社會重要的一項青少年運動。在教育部潘文忠部長支持下，成功推動陽明山童軍露營場的轉型發展，成為童軍教育的重要場地。她每年來，看到這裡變得更好看、更方便，特別肯定部長的努力。相信未來，中華民國童軍總會理事長鄭文燦一定會帶領童軍總會持續進步發展，吸引更多人加入童軍的行列。

最後，蔡英文感謝童軍總會積極辦理各項活動，陪伴童軍夥伴走向世界，也讓世界走進台灣。期許大家繼續秉持「智、仁、勇」的核心價值，為台灣社會帶來更多正面的力量。

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