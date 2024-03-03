國際扶輪3462地區第七屆地區年會 逾2千人參與隆重盛大

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彰化縣副縣長林田富表示，國際扶輪是國內歷史悠久的4大國際社團之一，小兒麻痺的根除，就是在該社團不遺餘力努力下實現。除推動公共事務及公共福利之外，國際扶輪也極為注重人才的養成，與學校進行產學合作、與產業緊密結合，讓學生畢業後就能找到好工作，畢業即就業，善盡社會責任。
韓國國際扶輪D3661地區總監DG Kim Tae Yong致詞，地球環保，亦是該社極為重視的議題，並持續進行，希望藉由地區與地區的攜手合作，共同盡一份力。
第七屆地區年會主委、台中國美扶輪社林南菁Art致詞表示，第七屆年會是展望未來的起點，亦是創意思維的開端。這次年會團隊共經歷了長達9個月馬拉松式的會議，歷經一場又一場的討論與協調，終於達成年會的各項任務，順利完成這次年會的舉辦。
國際扶輪3462地區總監李正雄DG Hosey則表示，「超我服務」一直是國際扶輪的重要座右銘，並將聯誼、服務、正直、多元、領導五項視為國際扶輪的核心價值，以此推動社務服務、職業服務、社區服務、國際服務及新世代/青少年服務等「五大服務」。
他並表示，國際扶輪是一群使命感極強的社會菁英，未來將申請更多的全球獎助金，貫徹國際扶輪的精神。今年3462地區的口號「永續創新、2324、飛雄賀勝飛雄讚」，李正雄希望這個口號能在地區年會中得以充分實踐。
今年的RI年度主題是「為世界創造希望」，國際扶輪社3462地區舉辦多項大型公益行動，包括在登山步道設置AED，推廣CPR課程；支持衛生局推廣並實施C肝篩檢，希望能及時挽救寶貴的生命；積極推動扶輪公益網行動，搭建愛心物資媒合橋梁，照顧弱勢族群。各社團在五大服務方面的積極推動，已取得顯著成果，並獲得各界肯定。