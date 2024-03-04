本周蛋價不變！公會曝「開學銷售恢復不如預期」 蛋商憂價格崩盤
近期受到春節休市影響，全台雞蛋銷售持續清庫存中，且台北市蛋商公會理事長林天來對《NOWnews今日新聞》記者指出，雖近期雞隻受到白冠病影響，但疫情控制仍屬穩定，每日產量仍穩定維持在12萬箱以上，再加上開學後學校雞蛋銷售情況不如預期，整體來說有些微過剩的情況，因此下週批發價維持49元、產地價39.5元。
記者林志怡／台北報導
據農業部雞蛋產銷資訊，全台蛋雞生產隻數連續4週下滑，目前達到3353萬隻，雞蛋每日生產量則連3週下降，但仍維持在12萬500箱。
林天來指出，近期蛋雞受到白冠病影響，生產隻數略有下降，但與前些年的疫情不同，幾隻大約3週後就能恢復產蛋，整體影響不大、控制均屬穩定，每日的產量也維持在12萬箱，沒有供應不足的疑慮。
不過，林天來指出，先前春節休市造成的雞蛋庫存目前還在持續銷售中，新生產出來的雞蛋也稍微有多出來，主要與消費者市場需求較低、學校開學後的需求恢復不如預期有關，可能還是稍微有受到先前的液蛋爭議影響。
至於有其他蛋商反應價格可能走向崩盤一事，林天來說，未來的市場狀況難以預期，目前公會要做的就是每週觀察產銷狀況，並依此進行報價，一切回歸市場機制處理。