00937B「3月續配0.084元」　年化殖利率近6.5%、最後買進日在這天

我是廣告 請繼續往下閱讀
財富管理專家表示，00937B上市以來人氣火熱，在規模與受益人數皆有火箭式的成長，受益人數超過18萬人，為投資等級債ETF之冠。而00937B之所以受到市場歡迎，在於其成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，有助投資人打造穩健收益來源，且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下，亦有資本利得空間可期，故市場關注度高。
財富管理專家說，本次00937B續配0.084元，亦可見其配息政策訴求穩定，讓投資人能免於承受配息忽高忽低狀況，造成資金運用上的困擾，以符合其建立長期穩健現金流之投資目的。
群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，美國1月PCE年增率符合市場預期，市場對於6月降息的預期提升。儘管通膨數據變化仍牽動降息時間點，不過在通膨趨緩態勢明確下，年內降息可能性高，債市利多不變。
曾盈甄說，而投資等級債基於其收益仍具吸引力，加上資產品質穩健，且景氣前景還須觀察的環境下，市場需求強勁，當中又以結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，主因BBB級債在投資級債中收益水準相對高，可說是債信品質與收益優勢兼具，搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行之債券，資產品質更為穩健，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，故佈局相關ETF，有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。