高市府推動鄉村地區整體規劃　民眾盼整合資源投入地方建設

傳承「守護原民」使命 人權導演吳軍參選發表三政見

▲台中市平地原住民市議員補選，立委黃仁力挺子弟兵吳軍參選，承傳守護原民使命。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.3)
▲台中市平地原住民市議員補選，立委黃仁力挺子弟兵吳軍參選，承傳守護原民使命。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.3)

記者金武鳯/台中報導

台中市議員第15選區平地原住民補選候選人吳軍，今日在各區頭目、族人及技持者熱情吶喊「凍蒜」中，於南屯區工業區18路成立競選總部。國民黨平地原住民立委黃仁到場力挺，籲請「團結再團結」，支持吳軍接棒進入台中市議會。吳軍則提出守護原民，實現居住正義，及打造原住民完全中學，傳承原民文化政見。

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吳軍是立委黃仁服務處處長，出身原住民阿美族，也是一位知名人權導演。今日舉辦競選總部成立茶會，不同一般邀請政壇名人站台，而是採取溫馨茶會方式，由吳軍與太太陳海琳帶領族人，演唱一首又一首原民音樂開場，吳軍夫婦還穿著傳統原民服飾現身，宣示不忘本，當選後首要任務是「守護原住民」。

▲ 人權導演吳軍參加市議員補選，今天成立競選總部，夫婦穿著傳統原民服飾傳承守護原民使命。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.3)
▲ 人權導演吳軍參加市議員補選，今天成立競選總部，夫婦穿著傳統原民服飾傳承守護原民使命。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.3)
國民黨平地原住民立委黃仁力挺子弟兵，致詞時表示，吳軍花了20幾年時間到全台灣記錄原住民族土地議題，用心深入部落傾聽族人心聲。一旦當選市議員，在地方與中央一條龍配合，更能延續他為原住民爭取「居住正義」的努力，捍衛土地權益與教育權益。

黃仁強調，吳軍擁有20年國民黨齡，參選台中市議員平地原住民補選最大動力，是希望承接他的政見，一起落實中央地方一條龍的服務，為都會原住民發聲，將榮耀還給原住民。黃仁懇請台中族人團結再團結，力挺吳軍進入市議會，因為「國民黨沒有分裂本錢」。

▲吳軍參加市議員補選，以茶會及原民歌聲溫馨方式，成立競選總部。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.3)
▲吳軍參加市議員補選，以茶會及原民歌聲溫馨方式，成立競選總部。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.3)
吳軍表示，20年來走遍台灣各族群與部落，深刻體會原住民族在社會與都會區生存不易，所以，除了拍電影揭發現實面，更希望可以從政策上守護原民，因此毅然參加此次補選，提出三大政見：

第一爭取原住民族專屬社會住宅。吳軍表示，許多原住民族人一輩子幫別人建蓋房子，但始終蓋不到自己的房子，現在台中兩塊土地地沙鹿平等段和霧峰錦州段，黃仁委員已取得土地權，而吳軍結合黃仁委員，中央結合地方一條龍，未來將建蓋預算交給吳軍來監督執行，建蓋屬於我們的原住民族專屬社會住宅，減輕族人的租屋壓力經濟壓力，改善住屋品質。

第二將原住民族文化藝術推向國際，吳軍將建立屬於原住民族演藝的媒體平台，讓更多有才華才藝的族人，藉由平台宣傳自己，甚至站上國際舞台，擁有更多演出的機會。

第三是打造最多元頂尖-原住民完全中學，提供給下一代完善教育環境，傳承原民文化，讓原住民族教育獲得保障，讓原住民的孩子增加社會競爭力及國際競爭力。

台中市平地原住民議員預定四月13日辦理補選，目前尚有吳建德（國民黨籍）、余俊宏、曾建基及林清發三名無黨籍登記參選。

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