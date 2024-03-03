傳承「守護原民」使命 人權導演吳軍參選發表三政見

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國民黨平地原住民立委黃仁力挺子弟兵，致詞時表示，吳軍花了20幾年時間到全台灣記錄原住民族土地議題，用心深入部落傾聽族人心聲。一旦當選市議員，在地方與中央一條龍配合，更能延續他為原住民爭取「居住正義」的努力，捍衛土地權益與教育權益。
黃仁強調，吳軍擁有20年國民黨齡，參選台中市議員平地原住民補選最大動力，是希望承接他的政見，一起落實中央地方一條龍的服務，為都會原住民發聲，將榮耀還給原住民。黃仁懇請台中族人團結再團結，力挺吳軍進入市議會，因為「國民黨沒有分裂本錢」。
吳軍表示，20年來走遍台灣各族群與部落，深刻體會原住民族在社會與都會區生存不易，所以，除了拍電影揭發現實面，更希望可以從政策上守護原民，因此毅然參加此次補選，提出三大政見：
第一爭取原住民族專屬社會住宅。吳軍表示，許多原住民族人一輩子幫別人建蓋房子，但始終蓋不到自己的房子，現在台中兩塊土地地沙鹿平等段和霧峰錦州段，黃仁委員已取得土地權，而吳軍結合黃仁委員，中央結合地方一條龍，未來將建蓋預算交給吳軍來監督執行，建蓋屬於我們的原住民族專屬社會住宅，減輕族人的租屋壓力經濟壓力，改善住屋品質。
第二將原住民族文化藝術推向國際，吳軍將建立屬於原住民族演藝的媒體平台，讓更多有才華才藝的族人，藉由平台宣傳自己，甚至站上國際舞台，擁有更多演出的機會。
第三是打造最多元頂尖-原住民完全中學，提供給下一代完善教育環境，傳承原民文化，讓原住民族教育獲得保障，讓原住民的孩子增加社會競爭力及國際競爭力。
台中市平地原住民議員預定四月13日辦理補選，目前尚有吳建德（國民黨籍）、余俊宏、曾建基及林清發三名無黨籍登記參選。