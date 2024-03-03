貪官藏不住！廣東村書記侵佔土地 蓋公寓讓兒子當包租公
中國近期一名北京律師接到廣東省某村村民委託，揭露當地的「村主任」竟然涉嫌侵占土地，不光是本人坐擁60畝土地，自家還裝潢得像宮殿一樣，除了有別墅庭園以外甚至有還有廠房，比起中國企業家劉強東的豪宅更大上5倍，相關消息曝光後掀起民怨，全案這才引發當局注意，最終將其逮捕等候審判。
國際中心楊智傑／綜合報導
《澎湃新聞》報導指出，北京一名律師郝逸飛日前接到相關委託，因此親自到了廣東省揭陽市陂老村了解情況。先前村民指控當地一名黃姓村主任，以個人名義非法佔有60英畝土地，而律師抵達黃姓村書記的住宅大門口後才發現這個侵佔土地的情況比想像中更嚴重，該村書記不僅蓋了和宮殿一樣豪華的私人別墅與庭院，還在當地興建一棟16層大樓，為的就是讓下一代能夠靠收房租來傳承財富，宛如將公有財產世襲下去。
該名律師發現，黃姓村主任的住宅建築本身裝潢相當奢靡，不僅占地面積近7畝，門上還雕著「雄成明德」四個大字，正對面的更是已經殘破不堪的村委會辦公大樓，除此之外黃姓書記還動用幾十畝地建造了家具城，儘管早在2014年就有當地民眾透過網路發文檢舉，稱他通過不法手段霸占並變賣土地，但上級單位仍未能調查打擊該行為。
中國官方公開資料顯示，一個村的村書記月薪大概只有人民幣3000元，相當於新台幣13600元左右，如何能蓋豪宅公寓成了當地民眾敢怒不敢言的話題，在該名律師的曝光下，這起事件最終獲得中國民眾關注，報導稱黃姓男子已經因涉嫌非法轉讓土地使用權等罪，已被逮捕候審。