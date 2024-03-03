PLG／周儀翔絕殺！率領航猿94:92逆轉富邦 賽後一句話：堅持下去
桃園領航猿和富邦勇士合力貢獻P.League+本賽季最精彩的例行賽！雙方激戰到比賽最後一刻，領航猿球星「台灣LBJ」周儀翔在槍響前投進壓哨絕殺三分球，幫助領航猿以94:92逆轉擊敗富邦勇士，取得4連勝。賽後周儀翔感性表示，贏球關鍵是球隊沒有放棄，堅持到比賽最後一刻，彷彿也是再說他從受傷谷底回歸的勵志生涯！
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽戰局峰迴路轉，高潮發生在最後一分鐘，葛拉漢突破上籃得分，讓領航猿領先到3分，不過之後賽爾登獲得三分球犯規的罰球機會、並3罰俱中，雙方回到1分差。之後張宗憲兩罰一中，回過頭來盧峻翔再下一回合2罰全中，領航猿再次領先1分。
富邦勇士剩下14秒落後1分，賽爾登上籃不進，不過塞瑟夫搶到進攻籃板擺進，客隊92:91再次超前。最後1.5秒領航猿發邊線球，孤注一擲交給周儀翔，他拔起出手球應聲入網，絕殺比賽。
這一場比賽周儀翔攻下11分5籃板4助攻，三分球8投3中，最後一次出手更是價值連城。盧峻翔攻下24分6助攻，沃許本得到22分10籃板。富邦方面，塞瑟夫拿到27分16籃板5助攻，賽爾登13分。
「當下也沒有想太多，教練最後就是設計給我，自己也沒有想太多，出手後感覺蠻好的。」周儀翔受訪時如此說道，他也表示沒有放棄是領航猿這一場能贏球的關鍵，「剩下1.5秒，我們也沒有放棄，就是堅持下去！」
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