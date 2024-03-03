日本旅遊刷卡中陷阱！「超甜匯率」直接蒸發 達人急籲：不要選錯
日幣近年來一直維持超甜匯率，吸引大批觀光客前往遊玩，台灣旅客在當地更是消費力最強的來源。不過近期有民眾在日本刷卡中了「陷阱」，直接讓「超甜匯率」蒸發了，對此，旅日達人林氏璧也提醒，這就是「動態貨幣轉換機制」（DCC）的影響，並再度提醒大家「不要選台幣」結帳。
記者潘毅／綜合報導
旅日達人林氏璧發文提到，今（3）日有民眾投稿，上午到日本的唐吉訶德消費了15020日圓，結果結帳時，不慎選擇了台幣結帳，結果最終轉換的匯率是0.21829，比近期的0.21匯率要多上3.5%，結帳則是付3278元新台幣，直接讓甜甜匯率蒸發了。
這其實就是「動態貨幣轉換機制」（DCC）帶來的影響，林氏璧也提醒：「以DCC來說，3.5%其實算低的了。網路上的案例5，10，15都看過。再說一次，去日本刷卡請選用日幣結帳！不要選台幣！」
林氏璧過去就曾解釋，「動態貨幣轉換機制」（DCC）的用意，是可提供持卡人選擇使用「當地貨幣」或「母國貨幣」結帳，選擇「母國貨幣」結帳，是以當天的匯率立即結匯，但還會收取一筆手續費。
林氏璧也提到，由於DCC常常引起消費糾紛，Visa要求商家和ATM在提供DCC時要在螢幕和收據上清楚顯示當地和持卡人國家貨幣不同的金額，使用多少匯率轉換，其中收取了多少的手續費。「請各位張大眼睛看清楚！到那一步你都還來得及回頭！」
貼文下方，也出現不少曾經的苦主留言提醒「是苦主，一直都謹記著要用日幣結帳，最後也破功，結果匯差約3-4%，而且還是有另收1.5%的手續費喔」、「選幣別時按日幣就對了！」、「一定要選日幣，我買手機選擇台幣的要5萬初，換成日幣結算信用卡4萬8有找，價差差到2千多」。