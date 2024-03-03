《金門》衝進奧斯卡爭獎！創台灣影史紀錄 導演盼倡導兩岸和平
奧斯卡金像獎將於台灣時間3月11日舉行頒獎典禮，出身高雄的台灣導演江松長作品《金門》，寫下台灣影史首度入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎，江松長坦言：「期望對於倡導和平能發揮一些作用！」今（3）日高雄市電影館和清華大學金門校友會隔海接力，在高雄和金門兩地舉辦「前進奧斯卡，《金門》短片特映會」，聚集200位高雄和金門影迷為《金門》集氣、贏得奧斯卡獎。
記者黃雅琪／綜合報導
導演江松長在台灣出生成長、美國就學工作，並與中國紀錄片工作者長期合作，他見證數十年來台灣和美中之間的變化，希望透過影片，讓世界認識台灣的現實處境、兩岸與國際關係，江松長說：「期望對於倡導和平能發揮一些作用！」並表示想回到高雄拍片，雖然現在還不太確定什麼主題，但他擅長把國內故事講給外國觀眾聽，只要找到適合的題目，一定會馬上回到高雄。
《金門》高雄特映會除了導演親友團、影迷加油團，文化部長史哲也特別出席、為前進奧斯卡加油。江松長導演呼應史哲部長的期許，他表示台灣的繁榮經濟和民主社會，是近年國際間非常受到矚目的原因，接下來要發展的就是文化內容，給年輕人更友善的創作環境，支持他們為台灣說故事、讓這些故事對外發表，這不只需要政府的協助，還要台灣觀眾一起支持，跟國際分享我們的故事。
奧斯卡金像獎於3月10日頒獎，最佳紀錄短片獎很台灣味，除了江松長導演的《金門》，台裔導演王湘聖的《奶奶跟外婆》也獲提名，本片紀錄兩位祖母之間的日常相處，充滿詼諧的生活味令人感動。《金門》電影特映會3月10日在金門金獅戲院還有一場放映，已於紐約時報Op-Docs紀錄片平台上架播放，《奶奶跟外婆》則在Disney+平台播映。
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