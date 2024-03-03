讀賣巨人交流賽／日本棒球是追隨目標 林承飛「更想贏過他們」
讀賣巨人90周年紀念台灣試合兩場賽事今（3）日在台北大巨蛋落幕，樂天桃猿與巨人0：0握手言和，雖然桃猿沒有拿下勝利，但黃子鵬和林承飛都認為這是很好的經驗，也很珍惜與巨人一軍對決的機會，期許未來能夠追上日本棒球，甚至超越日本棒球。
記者路皓惟/台北報導
黃子鵬分享對於台日交流賽的看法，他表示：「日本棒球一直是我們台灣追尋的目標，這次比賽讓我學習到很多，不僅是對方投手的細節，也讓我意識到自己需要加強的地方。」
「希望未來還有更多機會可以與日本球隊對決，這對台灣的投手來說是非常好的經驗，把強度一點一滴加上去。」黃子鵬如此說道。
從賽事開打之前，林承飛就非常期待，今日對上巨人單場敲出兩支安打，他說：「不管是在大巨蛋還是其他場地，每次面對日本球員都是一次學習的機會，找到問題並改正自身的不足。」林承飛強調，交流賽目的不單是交流，他更希望能在比賽中贏過日本。
樂天桃猿教頭古久保健二對子弟兵的表現給予肯定，特別是先發投手威能帝表現出色，「大家很努力讓巨人無法得分，從春訓以來，球員的打擊狀況調整不錯，但未來需要更有效率地串連得分。」
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