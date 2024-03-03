日本雙胞胎遭誤認「AI繪圖」！3年前曾在台灣爆紅 混血美顏曝光
隨著AI蓬勃發展，生產出文字、精美圖片都已經是基本功能，這也讓網路上許多美女照片更加真假難辨。近期又有一組日本雙胞胎的美麗身影被認為像極了AI繪圖，其實這對雙胞胎是實際存在的，她們更早在3年前曾於台灣爆紅過。
記者潘毅／綜合報導
近期有一段影片在IG上廣為流傳，是一對美麗的雙胞胎身穿粉色和服並排走在街頭上，後來影片又進行轉場，兩位女孩穿上潮流服飾對鏡頭展露微笑，畫面美到超乎現實，也讓有網友不禁疑惑：「這該不會是AI生成的影片吧？」
但事實上這段影片是由日本知名美髮師及川天和所發出，他也在這段影片中標註了雙胞胎美女，她們就是2000年出生的混血雙胞胎女星鈴木美奈以及鈴木瑪麗亞。
鈴木美奈以及鈴木瑪麗亞一對混血兒，父親是伊朗人，母親是日本人，早在2018年時，就曾因為超高顏值被封為「奇蹟美少女」，登上電視節目爆紅，後來到了2021年，又因為一篇PTT貼文讓她們在台灣、香港知名度大增，並紅回日本。當時美奈與瑪麗亞還特別發出中文動態，感謝台灣粉絲的支持。
鈴木美奈以及鈴木瑪麗亞在2021年時，也成為TBS電視台《THE TIME》固定來賓，被奉為「天使」般的存在。但到了2022年6月底，兩人宣布辭去固定來賓身分，宣布要攻讀研究所，姊姊美奈表示：「我想在學習上付出更多的努力，並儘我所能」，而妹妹瑪麗亞則說：「從現在開始，我會專注於學習、娛樂以及在大阪燒店工作，執行好三刀流」，姊妹倆也逐步淡出螢光幕前。