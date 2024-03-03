巷仔內／民進黨戰鬥魂上身！糾結專案報告文字　無助釐清翻船真相

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，立院調整議案主題的文字，有例可循，例如日前院會食安專案報告的文字，就曾在民進黨於朝野協商時提出修正，經立法院長韓國瑜裁示下進行調整，由「民進黨執政八年所造成食安問題之總檢討」專報，調整為「民進黨執政八年台灣食安問題之總檢討」，將涉及價值判斷或有指涉性的文字刪除。
海巡署今也發新聞稿說，無論是一般船艇併靠或海巡人員執行登檢，船體「碰撞」或「碰觸」均在所難免，惟探究其本質，與「撞船」仍有主、被動及強度之不同，為能捍衛執法正當性，爰調整專題報告名稱。此外，各機關赴立法院專題報告，偶有報告單位因為排案名稱與機關業務本質不同而改名之情形，以切合實需，本署並非首例。
立法院邀請部會專案報告，部會對議程安排有意見，不是不能溝通，但絕無像管碧玲這次，先在臉書上開嗆，強行要立法院接受。吳思瑤搬出韓國瑜當救兵，但當時仍在朝野協商階段，議程仍未確定，文字當然可以修改，而且也是各方都同意的情況下，才能修改，這兩種狀況無法相提並論。
此外，海巡署的說法，想把修改報告的責任擔下，但行政院組織改造後，海巡署降為三級機關，隸屬海洋委員會之下，若無海委會同意，海巡署又怎麼可能自行提交一份會引發兩院紛爭的書面報告？始作俑者還是海委會。
海巡署執法過程中，與對方船隻碰撞，這是海巡署與管碧玲都承認的事實，但究竟如何碰撞、為什麼碰撞後翻覆會導致兩死，因為沒有錄影，只能透過事後查證釐清，這正是這次專案報告的重點，海巡署卻還要辯稱碰撞有主動、強度的不同，所以用字不妥。這是哪門子的詭辯？
地點敏感金廈水域發生中國漁民2死的意外，對原本互信已相當薄弱的兩岸關係，又是一大打擊，所幸目前仍未升溫成政治事件，家屬只希望盡快釐清真相。民進黨糾結於一兩個文字，寧願節外生枝、讓紛爭持續延燒，對化解衝突毫無幫助。