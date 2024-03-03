郭敬明飆罵程瀟「吃不了苦就回去做愛豆」 片場38秒衝突影片外流
中國大陸25歲女偶像程瀟，從韓團宇宙少女出道，曾在舞台上忍骨折劇痛跳舞，博得敬業的美名，近日卻爆出她在片場耍大牌，惹毛導演郭敬明，程瀟主演的古裝神怪劇《大夢歸離》，集合一線偶像侯明昊、陳都靈，近日一段郭敬明在片場破口大罵程瀟的38秒影片外流，只見他氣到臉紅脖子粗，怒嗆程瀟：「吃不了苦就回去做愛豆（idol，偶像）。」
記者羅凌筠／綜合報導
據傳是程瀟消失片場20分鐘，讓郭敬明找不到人，踩到導演的地雷，從偷拍的影片中可見，程瀟全身古裝打扮，背對鏡頭，站著聽郭敬明訓話，郭敬明一手拿對講機，張牙舞爪的對程瀟臭臉開譙：「文瀟在象山拍戲泡水的時候，全程一件衣服沒換，這才叫拍戲的境界，如果妳這點苦都接受不了，那妳就回去做愛豆，坐勞斯萊斯，不要來做演員，演員很辛苦。」
文瀟就是陳都靈角色的名字，至於郭敬明為何發飆？知情人士上網爆料，因為程瀟頭套鬆掉，回去房車整理，又換了一件衣服，花了20分鐘的時間，「因為郭導比較在乎時間，後來把瀟瀟子和助理都批評了一頓。」
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁